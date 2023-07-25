الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

وكيل التعليم يترأس
وكيل التعليم يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية المشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2022/ 2023.

ويؤدى الطلاب، اليوم، ومن لهم حق دخول الدور الثانى الامتحان بمادة اللغة العربية، وجرى تجهيز نحو 22 لجنة المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كل الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء. 

 وأشار وكيل التعليم بالوادى الجديد إلى وجود خطة عمل محكمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات، كما بالدور الأول، والتى لاقت استحسان القيادة السياسية وأولياء الأمور والطلاب.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد قد ترأس اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة والمعنيين بأعمال امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2022/ 2023م .

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم آخر مستجدات العمل والاستعداد التام لانطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل 25 يوليو، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتهاء كل المهام والمسئوليات المكلف بها الجميع.

 

وكيل التعليم بالوادى الجديد غرفة العمليات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية مادة اللغة العربية جميع الإدارات التعليمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة

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