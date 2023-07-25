مركز المعامل الحارة بالطاقة الذرية المصرية و معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم ينظمان ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة لإدارة المواد الخطرة





في إطار مشروع التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) والأكاديمية الصينية للعلوم، ينظم مركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية المصرية و معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة لإدارة المواد الخطرة باستخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة.



وقد أفتتح الورشة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ، والدكتور عماد محمد برعي رئيس مركز المعامل الحارة و الدكتور يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم (عن طريق الفيديو كونفرانس) والباحث الرئيسي من الجانب الصيني، وبحضور الاستاذة الدكتورة نادية هلال رئيس المركز القومي لبحوث الامان النووي والاشعاعي و الدكتور ايهاب الغريب امين عام الهيئة و الدكتور محمد راغب النجار- استاذ الكيمياء الإشعاعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع.



ويهدف مشروع التعاون بين الهيئة والأكاديمية الصينية للعلوم إلى دراسة استخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة ومتعددة الأغراض لمعالجة المتدفقات السائلة للنفايات المشعة والصناعية، بالإضافة إلى تصليد المركزات الناتجة عن عمليات المعالجة لتلك المتدفقات.





ويشارك في ورشة العمل مجموعة من العلماء المتميزين من المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز المعامل الحارة ومركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، بالإضافة الي الجامعة المصرية اليابانية وكلية علوم عين شمس والمركز القومي للبحوث ووزارة البيئة جامعة الاسكندرية وهيئة التنمية الصناعية ، كما يشارك من الجانب الصيني عبر منصات التواصل الاستاذ الدكتور/ يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم ، والأستاذ الدكتور/ جيانفينج شينج من معهد بكين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم بالمؤسسة الوطنية النووية الصيني.



وقد صرح الدكتور محمد راغب النجار، استاذ الكيمياء الإشعاعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع بأن الورشة تناقش الموضوعات الأتية: قانون إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، الأطر القانونية للتعاملات البيئية في إطار اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، خواص المواد الجيوبوليمرية صديقة البيئة ، الاتجاهات الحديثة في مجالات أدارة المخلفات المشعة، أدارة المخلفات المشعة المتكاملة، إعادة تدوير الرصاص وعملية استخدام بودرة الرصاص لانتاج مواد لمقاوم الإشعاع، مستقبل استخدام المواد الجيوبوليمرية في التعامل مع المخلفات المشعة عالية الإشعاع، دراسة مدى كفاءة تشغيل عبوات المواد المشعة، استخدام المواد الجيوبوليمرية في معالجة تلوث المياه.





وقد صرح الدكتورعمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أهمية هذه الورشة والتي تدعم التعاون بين العلماء المصريين والعلماء الصينيين وأن الهيئة تدعم الباحثين لديها في المشاركة في مثل هذه المشروعات من خلال التعاون الدولي لتبادل ونقل الخبرات والتعرف على المجالات التكنولوجية الحديثة. وقد صرح الاستاذ الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة بان هذه الورشة تاتي لتدعم التعاون بين الجانبين المصري والصيني وكذلك الجهات البحثية المتخصصة خاصة في مجال ادارة والتعامل مع المخلفات الخطرة باستخدام المواد الجيوبوليمرية صديقة البيئة.

كما صرح الاستاذ الدكتور يانهوي دونج استاذ الهندسة الجيولوجية بالاكاديمية الصينية للعلوم والتي تعبر اكبر الجهات العلمية بالصين ويسعدها التعاون مع هيئة الطاقة الذرية في مجالات الورشة وكذلك التعامل مع المخلفات الصناعية الخطرة والمشعة وقد دعى المشاركين في المشروع لزيارة الصين للتعرف على مجالات البحوث الحديثة ولرسم مشروعات مشتركة للتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وفي كلمة الاستاذ الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي اشاد بالتعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال كما ان الهيئة تسعى للتعاون المشترك في المجالات الاخرى.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بان هذه الورشة تؤكد على اهمية التعاون الدولي مع الجانب الصيني لفتح افاق جديدة في مجالات البحوث الحديثة للباحثين والعلماء من الجانبين وتاكيدا لعمق العلاقات بين مصر والصين.

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