الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مع انعقاد الحوار الوطنى.. بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يخطو الحوار الوطني خطوة جديدة تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث تُعقد اليوم الثلاثاء، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، في لجان مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي، ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

وقال مسئولو الحوار الوطني، في بيان صحفي منذ قليل، إنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقشنا خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وأضاف البيان أن هذه الجلسات أثمرت عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

وتابع البيان أنه بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، يبدأ عقد الجلسات المتخصصة والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة، مؤكدين أن الهدف من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.  

ارض المعارض الأكاديمية الوطنية للتدريب الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحور الاقتصادي المحور السياسي المحور المجتمعي

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