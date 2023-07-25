جامعة حلوان تحصد المركز الخامسة فى مسابقة تكنولوجية بإنجلترا

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، فريق الفورمولا الطلابية بكلية التكنولوجيا والتعليم- جامعة حلوان، والمشارك حاليًا في فعاليات مسابقة السيارات الفورمولا الطلابية الكهربائية في إنجلترا، بعد حصوله على المركز الخامس ضمن 36 فريقًا يمثلون جامعات العالم في سباق اللابتايم سميوليشن، الذي يتم فيه محاكاة ونمذجة التصميم الهندسي لسيارة فريق الكلية واختبار أدائها.

وسافر الفريق برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح، نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والأستاذ بالكلية، وقام بمتابعة الملف المقدم الطالب عبدالله أشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية، بينما أشرف على التصميم والإخراج الفني للفريق المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، الدكتور ياسر فتوح.

وكانت قد تمت الموافقة على سفر ثلاثة من الطلاب المشاركين والممثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم إلى إنجلترا، وهم: أمل مدبولي وسيد جبر وعبد الرحمن عبد الفتاح، بمرافقة الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية.

وفازت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في سباق السيارات بالمركز الخامس المشار إليه في مسابقة LTS ضمن فرق 36 جامعة عالمية، وهو إنجاز يحسب للفريق المشارك، ويحسب بالأساس للطالب عبد الله أشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية، الذي تحمَّل عبء إنجاز هذا الملف LTS مع زملائه.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة أكسفورد بروكس الإنجليزية، ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة، وأشاد بدور الطلاب المشاركين، الذين حصدوا في أول مشاركة لهم في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية في إنجلترا المركز 21 ضمن 36 جامعة عالمية في سيلفرستون في إنجلترا، في فرع التصميم الهندسي كونسبت كلاس، ومتقدِّمًا على 15 جامعة عالمية.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي فتوح، نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والأستاذ بالكلية، أن فريقنا هو الأول في تقديم فكرة السيارة الكهربائية الطلابية تكنولوجيا الجهد المنخفض 48 فولت، وهو التصميم الآمن تمامًا من حيث الصدمات الكهربائية، وهو ما أشاد به حكام المسابقة، وبمجهود الفريق في إنتاج تلك الأفكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي.