الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 إثر انهيار "بلكونة" عقار قديم بحى اللبان بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

لقي شخصان مصرعهما في انهيار شرفة أحد العقارات القديمة بمنطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية، كما أسفر عن إصابة شخص آخر بالمنطقة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان بورود بلاغ يفيد بانهيار شرفة عقار بمنطقة اللبان، مما أسفر عن مصرع سيدة وشخص، وإصابة آخر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمكان العقار، ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار. 

ودفع مسئولو المحافظة بسيارات الإسعاف لنقل المصاب بالقرب من أحد المستشفيات القريبة من الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين أثناء قيام السيدة بعمل إصلاحات للشقة محل إقامتها انهارت شرفة العقار، مما أدى إلى حدوث الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

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الأجهزة التنفيذية والأمنية الإسكندرية المحضر اللازم النيابة التحقيق انهيار شرفة عقار عقار قديم

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