الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهد للانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان “السيسي يوجه بمواصلة الجهد للانتهاء من القضايا أمام المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة”، أن الرئيس السيسي وجه الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، وهو ما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعا سليما عن منظومة العدالة في مصر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس اطّلع، خلال اجتماعه أمس مع وزير العدل المستشار عمر مروان، على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية التحديات الكبيرة الأنباء الكويتية الاصطناعى الذكاء الاصطناعي في المحاكم الجهات والهيئات القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الناجزة الوسائل التكنولوجية المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض المحاكم الإبتدائية

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