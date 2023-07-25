الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سيرة وحيدة لقرية صغيرة" فى منتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الليلة

رواية سيرة وحيدة
رواية سيرة وحيدة لقرية صغيرة

"سيرة وحيدة لقرية صغيرة" في  منتدى المستقبل للفكر والإبداع. حيث يحل الكاتب الشاب بيتر ماهر الصغيران، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات المنتدى، لمناقشة روايته الصادرة عن دار بتانة للنشر، وذلك في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

 

ويتناول رواية "سيرة وحيدة لقرية صغيرة"، للكاتب بيتر ماهر الصغيران كل من: الناقد الدكتور يسري عبد الله، والكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، والقاص والناقد أسامة ريان، وتدير الندوة الكاتبة علياء مصطفى.

 

وتعقد الأمسية في مكتبة خالد محيي الدين، بمقر حزب التجمع، والكائن في شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

 

وكانت الرواية قد صدرت عام 2021، وتدور أحداثها حول قرية مصرية في مطلع القرن العشرين٬ والصراع ما بين الأعيان والفلاحين بينما الشخصية الرئيسية شاب يدعى "حليم رزق" تدفعه ظروف النشأة للتربية داخل دار أيتام، ثم تتجه الأحداث من مصر إلى فلسطين ثم العودة إلى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث كان أحد الذين عملوا في السخرة تستمر رحلة صعود حليم رزق وصولا لما بعد ثورة يوليو 1952.

 

على مستوى آخر نجد بعض الإرساليات الأمريكية التي انتشرت في الربع الأول من القرن العشرين التي سعت لتأسيس كنائس جديدة بعقيدة مختلفة عن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية؛ لنجد بعض الصراعات حول العقيدة الجديدة تمثل هذا الصراع حول قس يدعى مارك وزوجته آن ماري.

 

والكاتب “بيتر ماهر الصغيران”، قاص وروائي، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية والأدبية، نذكر من بينها: مملكة القطط، رجل بمزاج الفسفور، وقت جيد للتحليق، صمت الطمي، سيرة وحيدة لقرية صغيرة وغيرها.

 

ومما جاء في رواية “سيرة وحيدة لقرية صغيرة”، للكاتب بيتر ماهر الصغيران، نقرأ: “سمع ”حليم" عما آل إليه الحال بـ “أنيس”، والبيت الذي أصبحت سمعته يعرفها الجميع في ( هــ ي) وفي غيرها من القري وأنه تحت حماية أهل الجبل، والبعض شك أنه يوجد تواطؤ مع أحد رجال السلطة في (هــ ي ) حامت الشكوك حول بعض الشخصيات لكن لم يتم التأكد بعد.

سيرة وحيدة لقرية صغيرة في منتدي المستقبل للفكر والإبداع بيتر ماهر الصغيران مملكة القطط رجل بمزاج الفسفور

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