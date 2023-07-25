أحمد موسى ناعيًا والد الإعلامي محمد الباز: "عزائي للأسرة الكريمة" (فيديو)

تقدم الإعلامي أحمد موسى بالعزاء إلى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ النادي الباز.

قال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"كنا مع بعض في العلمين وتحدث عن ظروف والده الصحية، فوجئنا صباح اليوم بوفاته، عزائي لمحمد الباز وكل الأسرة الكريمة، رحم الله الفقيد وخالص العزاء".

ويتلقى الدكتور محمد الباز، العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله والده الخميس الموافق ٢٧ يوليو عقب صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.