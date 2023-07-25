أحمد فهمي: لم أر مثل جمال البحر في العلمين الجديدة (فيديو)

قال الفنان أحمد فهمي، إنه سافر إلى العديد من الأماكن حول العالم ولم ير مثل جمال البحر في العلمين الجديدة.

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مهرجان العلمين ناجح ويوجه رسالة للعالم عن حجم التطور في مصر.

كل عنصر في الفرقة كانت له مشغوليات أخرى

وعن فرقة واما، قال: الفرقة منذ تكوينها في 2003 أصدروا 5 ألبومات، وليس 20 أو 10 ألبومات، ومن ثم كانوا بين كل ألبوم والثاني يأخذون وقتا، نظرا لأنهم يفعلون كل شيء بداية من الموسيقى، كما أن كل عنصر في الفرقة كانت له مشغوليات أخرى فنادر حمدي كان يوزع أغاني عمرو دياب وشيرين وأنغام.