إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول شواطئ الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالعطلة الصيفية.

وقال أحد المواطنين: من زمان بأزور إسكندرية وأصيف فيها، وهي أحسن محافظة على مستوى الجمهورية، جوها حلو مهما كان الوقت في السنة.

وقال آخر: إسكندرية دي ماريا وترابها زعفران، أنا بقالي أكتر من 40 سنة بأزورها، دي مش بس مصيف دي حضارة وتاريخ وجمال، إسكندرية محدش بيشبع منها.

وأكد ثالث: عروس البحر الأبيض فيها كل المميزات اللي ممكن نبقى بندور عليها بسعر كويس ومعقول، يعني الشواطيء أسعارها مناسبة.

وقالت مواطنة: أنا بحب إسكندرية وبحب أزورها وأصيف فيها كل سنة، يقنعوني بأي مصيف تاني أقول لأ، وهي ممتعة في كل حاجه.