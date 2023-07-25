الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول شواطئ الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالعطلة الصيفية.

وقال أحد المواطنين: من زمان بأزور إسكندرية وأصيف فيها، وهي أحسن محافظة على مستوى الجمهورية، جوها حلو مهما كان الوقت في السنة.

وقال آخر: إسكندرية دي ماريا وترابها زعفران، أنا بقالي أكتر من 40 سنة بأزورها، دي مش بس مصيف دي حضارة وتاريخ وجمال، إسكندرية محدش بيشبع منها.

وأكد ثالث: عروس البحر الأبيض فيها كل المميزات اللي ممكن نبقى بندور عليها بسعر كويس ومعقول، يعني الشواطيء أسعارها مناسبة.

وقالت مواطنة: أنا بحب إسكندرية وبحب أزورها وأصيف فيها كل سنة، يقنعوني بأي مصيف تاني أقول لأ، وهي ممتعة في كل حاجه.

شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا المواطنين الاستمتاع بالعطلة الصيفية العطلة الصيفية الاستمتاع

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