الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": سندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعلن بصورة رسمية دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحزب يحترم جميع الأحزاب ورغبتها في الدفع بمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن المصريين الأحرار سيكون بجانب الرئيس السيسي.

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن هناك العديد من الأحزاب السياسية ستدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب جاهز للمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي حال إذا تم دعوته لذلك.

وتابع عصام خليل، أن الحزب سيقوم بالعديد من الأنشطة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة سواء في الداخل والخارج، وسيكون هناك تنسيق مع باقي الأحزاب لدعمه.

وأوضح أن كل حزب يدفع بمرشح له لا بد أن يكون له برنامج حقيقي وحلول للأزمات التي تواجه المجتمع.

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