الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حازم إمام: أجواء العلمين رائعة وستكون مزارًا سياحيًا طوال السنة

حازم إمام
حازم إمام

قال الكابتن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إنه جرى إقامة العديد من المباريات في إطار مهرجان العلمين، إلا أن اللعب على الرمال مختلف عن النجيلة، لكن كانت مجموعات من اللاعبين رائعة خاصة أنهم لم يتقابلوا منذ فترة طويلة.


وأضاف حازم، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى إقامة 3 أو 4 مباريات في إطار مهرجان العلمين، حيث جرى تجمع اللاعبون الكبار في مصر للعب مباراة مجددا مع بعضهم البعض، بغض النظر بدون عصبية أو احتساب نقاط أو حسابات، «الماتشات لذيذة والأجواء حلوة في العلمين».


وأشار إلى أن مجلس الأمناء بمهرجان العلمين به جانب ثقافي وفني ورياضي، وهناك شخصيات من الناحية الرياضية موجودة في مجلس الأمناء، وبحثوا بإقامة «إيفنتات» على مستوى الشهرين.


وأوضح أنه تنظيم المباريات في مهرجان العلمين كان رائعاً والناس استمتعوا بالأجواء، معبرا عن سعادته بالطقس الممتاز في العلمين الجديدة، لافتا أنه يزور المدينة لأول مرة وستكون خلال السنوات القليلة المقبلة مزارا سياحيا رائعا في الصيف والشتاء.

حازم إمام العلمين مهرجان العلمين

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