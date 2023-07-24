المؤبد للمتهمين بالاستيلاء على 4 شحنات سكر تمويني بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمهم جميعا مبلغ مالى وقدرة 5 ملايين و756 ألفًا و570 جنيهًا كلا فيما يخصه، لاتهامهم بالإخلال بعقد والتزوير فى محررات رسمية وتقليد ختم حدى الشركات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

البداية مع تلقي أجهزة الأمن بالإسكندرية، بلاغا من الأجهزة الرقابية بقيام المتهمين، بالاخلال بعقد وتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أطنان من السكر التموينى.

وتبين من التحقيقات، قيام كل من " م.م.م" سائق و" ه.ع.م" سائق و" أ.خ.ع" سائق و" م.ج.ع"، حيث اشترك المتهم الأول مع اخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية لنقل البضائع بالإسكندرية، والتعاقد مع أحدى شركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والمملوكة بالكامل لوزارة المالية بموجب عقد النقل والاخلال العمد فى تنفيذ بعض الالتزامات التى يفرضها عليه العقد، وعدم إيصال الشحنة رقم 94 البالغ قدرها خمسة وسبعون طن من السكر التموينى، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى للشركة وكذلك قسيمة الاستلام.

كما تبين أن المتهم الثانى اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية للنقل والاخلال بالعقد وعدم إيصال الشحنتين رقمى 66 و23 البالغ قدرهما 140 طن سكر تموينى والتزوير فى المحررات الرسمية، وكذلك المتهم الثالث فى الإخلال عمدا فى الشحنة رقم 12 والبالغ قدرها خمسة وسبعون طن سكر تموينى والتزوير فى المحررات الرسمية للشحنة، والمتهم الرابع اشترك فى الإخلال بالعقد فى الشحنة رقم 105 والبالغ قدرها ثمانون طن من السكر التموينى، والاستمارات والمحررات الرسمية الخاصة بها.

كما كشفت التحقيقات، إلى قيام المتهمين حال كونهم السائقين المختصين بنقل الشحنات الخمسة محل التحقيق، الاشتراك مع اخر مجهول فى تزوير قسائم استلام منتج السكر والمنسوب صدوره للشركة، وقدرت من إدارة الدراسات والاحصاء، بشركة السكر بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.