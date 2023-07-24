"صحة مطروح": لجان رقابية لمتابعة سير العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية

وجه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتنفيذ لجان مكبرة للمرور ومتابعة سير العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية، للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المنشأت الصحية والوقوف على السلبيات, وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وعرض تقرير مفصل بالنتائج.

وتفقد الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، أعمال الحجر الصحى بالسلوم حيث تابع الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

وتأكد وكيل مديرية الصحة بمطروح، من مدى جاهزية المنفذ وتوافر القوى البشرية، وجميع مستلزمات التشغيل، وتذليل المعوقات وتعزيز القوى البشرية ودعم المنفذ بالمستلزمات اللازمة والتأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية فى اسقبال القادمين.

من جانبه تم تنفيذ لجنة مكبرة للمرور على مستشفى الحمام المركزى لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضي المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 يوم صحة" ونظام الإحالة بها.

وقامت اللجنة بمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتأكدت اللجنة من توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنا مع الإقبال الشديد على المحافظة وتحسبا لأى طارئ حيث إن مستشفى الحمام المركزى تخدم عددا كبيرا من المواطنين بالاضافة الى موقعها الاستراتيجى لاستقبال الحوادث، بالإضافة إلي متابعة انتظام العمل بسيارة وحدة الماموجرام المتنقلة لتقديم خدمات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتى تحتوى على جهاز ماموجرام لفحص الثدى.

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