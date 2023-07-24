اللواء محمود العطار: لعبة الترايثلون لها مواصفات خاصة (فيديو)

قال اللواء محمود العطار، الأمين العام للاتحاد العربي للترايثلون، إن لعبة الترايثلون لها مواصفات خاصة، وأي لاعب يقوم بتجديد الكارنية لابد أن يأتي بشهادة طبية من جهة رسمية، إضافة إلى أنه يتم الكشف الطبي الدوري على اللاعبين.

وأضاف العطار، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن أي مشكلة تحدث تؤثر على اللعبة وعلى الاتحاد، لافتًا إلى أنه خلال بطولات الجمهورية يكون كل نادي مسؤول عن اللاعبين الخاصة به.

وتابع: أما لاعبي الاتحاد بناخد اللاعبين الأقوياء، وبنشغلهم عندنا طبعًا في المنتخب، وبيمثل مصر خارج البلاد، أو في البطولات الدولية داخل مصر.

اللاعب يستغرق ساعتين في هذه البطولة

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للترايثلون، إلى أن اللاعب يستغرق ساعتين في هذه البطولة، معقبًا: "ليست كل بطولة مثل الأخرى، حيث تحسب النتيجة حسب الموجة والطريق".