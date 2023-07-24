الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

29 يوليو.. ليلة ساحرة مع إسعاد يونس وكريس المصرى بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تشارك الإعلامية إسعاد يونس ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" والمقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تقام فعالية ضخمة يوم 29 يوليو الجاري يشارك فيها بجانب الإعلامية إسعاد يونس كل من الساحر كريس المصري، وفرقة "أيامنا الحلوة" في ليلة ساحرة، تضم العديد من الفقرات الشيقة والترفيهية على خشبة المسرح.

ومن ضمن الحفلات المقرر إقامتها خلال المهرجان حفل النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة والنجمة إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت والنجم أحمد سعد، الذي يقام الخميس المقبل، بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع النجم الكبير مدحت صالح الذي قرر إحياء حفل ضخم بالعلمين الجديدة، ورحب بالتواجد كجزء من فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى النجمة أنغام وحفل للفريق الغنائي كايروكي والفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، والنجم أمين بوشار من المغرب.

الإعلامية إسعاد يونس إسعاد يونس مهرجان العلمين العالم علمين مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى

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