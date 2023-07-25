القصة الكاملة حول الجندى الأمريكى الهارب إلى كوريا الشمالية

بدأت قيادة الأمم المتحدة، بقيادة الولايات المتحدة، محادثات مع كوريا الشمالية بشأن الجندي الأمريكي الذي دخل إلى تلك الدولة وعبر إحدى أكثر الحدود عسكرة في العالم، ولم يذكر بالتحديد متى بدأت المحادثات حول ترافيس كينج.

وبحسب صحيفة الجارديان، لم يتناول الجنرال أندرو هاريسون أي تفاصيل معروفة عن حالة كينج الصحية، وهو الجندي الأمريكي الذي كان محتجزًا في الحجز العسكري في كوريا الجنوبية عندما فر عبر الحدود بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية.



وقال هاريسون القائد البريطاني في الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول "لا أحد منا يعرف أين سينتهي هذا، أنا متفائل في الحياة وما زلت متفائلا." "لكن سأترك الأمر عند هذا الحد".

القصة الكاملة لمصير الجندي الأمريكي

وأضاف هاريسون أن الاتصالات بين قيادة الأمم المتحدة وكوريا الشمالية بشأن كينج انطلقت من خلال الآليات التي تم وضعها بموجب هدنة 1953 التي أوقفت القتال أثناء الحرب الكورية.

ولكن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن هاريسون ربما كان يشير إلى خط هاتف بين قيادة الأمم المتحدة - الذي تم إنشاؤه لمحاربة تلك الحرب - والجيش الشعبي لكوريا الشمالية في بانمونجوم ، قرية الهدنة الحدودية التي عبر فيها كينغ في 18 يوليو.

وجاءت تصريحات هاريسون حول بدء حوار يتمحور حول مصير كينج بعد أربعة أيام من قول الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية لم تستجب لمحاولاتها لبدء المحادثات.

وكان من المفترض أن يتجه كينج إلى فورت بليس ، تكساس ، بعد إنهاء عقوبة بالسجن في كوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء، الا انه من المحتمل أن يواجه الانضباط من الجيش وكذلك التسريح من الخدمة ، وقام بجولة مدنية في بانمونجوم يوم الثلاثاء وركض إلى كوريا الشمالية.

وبحسب ما ورد كان يضحك وهو يندفع عبر الحدود الفاصلة بين الكوريتين ، والتي من الناحية الفنية لا تزال في حالة حرب لأنه لم يتم توقيع أي معاهدة على الإطلاق.

من هو ترافيس كينج؟

كينج، 23 عامًا، هو أول أمريكي معروف يُحتجز في كوريا الشمالية منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقاتلت الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الجنوب خلال الحرب الكورية ولم تقيم أبدًا علاقة دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

ويتحدث البلدان أحيانًا عبر خط الهاتف الخاص بالهدنة، لكن كوريا الشمالية قد تحجم عن الإفراج عن كينج بسرعة إلى الولايات المتحدة نظرًا للتاريخ السياسي الكامن حول الوضع ، وفقًا لخبراء في بعض الدوائر، وتم إطلاق سراح آخر ثلاثة معتقلين أمريكيين معروفين في كوريا الشمالية في عام 2018.

و في ذلك الوقت ، انخرط الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الدبلوماسية النووية مع دونالد ترامب البيت الأبيض، ولكن قبل عام واحد فقط ، توفي الطالب الأمريكي أوتو وارمبير في غضون أيام من إطلاق سراحه في غيبوبة بعد 17 شهرًا في الأسر.

وخدم كينج في كوريا الجنوبية ككشافة سلاح الفرسان مع الفرقة المدرعة الأولى بالجيش الأمريكي. حكمت عليه محكمة في سيول بالسجن وغرامة قدرها 5 ملايين وون (حوالي 3900 دولار) بتهمة الاعتداء على شخص مجهول وكذلك إتلاف سيارة للشرطة.

قال أقاربه إنه ربما يكون قد غمرته مشكلاته القانونية وتسريحه المحتمل من الجيش عندما - مثل العديد من السياح - قام ببرمجة جولة في بانمونجوم ، وهي منطقة لا يسكنها مدنيون وتشرف عليها بشكل مشترك قيادة الأمم المتحدة وكوريا الشمالية.