الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "ريحانة" بمراكز شباب شمال سيناء 

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، في تنفيذ مبادرة “ريحانة” بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين  وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، أنه تم تنفيذ فعاليات المبادرة بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، وذلك بقيام  فتيات المبادرة بالقاء محاضرات بمشاركة 25 فتاة.

وتهدف مبادرة “ريحانة” إلى الاهتمام المتواصل بالفتاة المصرية، باعتبار أن فتاة اليوم هي أم المستقبل، وزيادة وعي الفتيات والحفاظ على التراث وتنمية المهارات وحقوقهم في التعليم، واختيار التغذية السليمة والحفاظ على الوزن، والوقاية من أضرار السمنة.

مديرية الشباب والرياضة أبناء محافظة شمال سيناء مبادرة ريحانة الادارة المركزية لتنمية النشء إدارة الموهوبين والمبدعين

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