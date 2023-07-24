صبري فواز: أخطائي تشبهني وجزء من تركيبتي (فيديو)

قال الفنان صبري فواز، إنه حياته في الإسكندرية طغى عليها الفن بشكل كبير، خاصة أنه كان بها فرق مسرح في الأنفوشي وليسيه الحرية وقصر الإبداع والمركز الفرنسي، كل هذه الأماكن كان بها أنشطة فنية ومسرحية عظيمة جدًا.

وأضاف فواز، خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الإسكندرية في هذا الوقت كان بها 12 فرقة بند غربي، إضافة إلى الفرق الشرقي.

أحلم بتأسيس أكاديمية خاصة لتعليم فنون التمثيل

ولفت الفنان صبري فواز، إلى أنه يتمنى إنشاء أكاديمية خاصة لتعليم فنون التمثيل، وتشمل الغناء والرقص والتمثيل والكتابة، منوهًا بأن ما يعطله هو التوقيت.

وتابع: “عمري ما ندمت على شيء حتى أخطائي مني وتشبهني وجزء من تركيبتي، وتعلمت منها”.