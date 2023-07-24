الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين فى منشاة ناصر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، عاطلين بالسجن المشدد لـ7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بحيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر تلقي معلومات تفيد بقيام شخصين بحيازة مواد مخدرة.

وباجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن  القبض علي  المتهمين وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة  بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات عاطلين السجن المشدد 7 سنوات الهيروين الاتجار منشأة ناصر

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