الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبرى فواز عن أهم درس تعلمه فى الحياة: "رزقنا فى يد الله فقط"

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز إن أهم درس تعلمه في الحياة هو أن رزق البشر في يد الله فقط، موضحًا: "كلنا على باب الكريم وكلنا عشمانين في محبة ربنا فقط، وكلنا هنقف في الآخر على باب الكريم نتمنى الرضا".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن علاقته بالناس: "أحرص على الاختلاط بالناس لأنهم أهلي وناسي، أنا حريص على إرضائهم طوال الوقت وألا أخدعهم بأعمال سيئة".

وتابع أنه يحترم رغبات وروح الناس ويسعى إلى تقديم ما يستحقونه من أعمال فنية مميزة، مشددًا على أن المصريين يمكنهم الانتصار للحياة طول الوقت.

واستكمل: "رصيدنا كله عبارة عن فكرة الحياة، مقاومة الفناء والدخول للحياة، ولدينا إيمان بأن الحياة لا تنتهي مهما كانت الكوارث والمشكلات، حتى لو واجهنا فيضان".

وواصل أن المصريين مروا بظروف لو حدثت لأي شعب لانتهى، موضحًا: "الحمد لله عايشين حتى لو ظرفنا مكنش حلو في بعض الأوقات، عندنا قدرة طول الوقت على الحياة والحب والانطلاق، في أي شاطئ تجد أن كل الناس سعيدة ومبتهجة.. المصريون عشاق حياة".

صبري فواز الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري أحمد الطاهري الطاهري رنامج 60 دقيقة

الأكثر قراءة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تهدد خروجه من الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب