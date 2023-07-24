صبرى فواز عن أهم درس تعلمه فى الحياة: "رزقنا فى يد الله فقط"

قال الفنان صبري فواز إن أهم درس تعلمه في الحياة هو أن رزق البشر في يد الله فقط، موضحًا: "كلنا على باب الكريم وكلنا عشمانين في محبة ربنا فقط، وكلنا هنقف في الآخر على باب الكريم نتمنى الرضا".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن علاقته بالناس: "أحرص على الاختلاط بالناس لأنهم أهلي وناسي، أنا حريص على إرضائهم طوال الوقت وألا أخدعهم بأعمال سيئة".

وتابع أنه يحترم رغبات وروح الناس ويسعى إلى تقديم ما يستحقونه من أعمال فنية مميزة، مشددًا على أن المصريين يمكنهم الانتصار للحياة طول الوقت.

واستكمل: "رصيدنا كله عبارة عن فكرة الحياة، مقاومة الفناء والدخول للحياة، ولدينا إيمان بأن الحياة لا تنتهي مهما كانت الكوارث والمشكلات، حتى لو واجهنا فيضان".

وواصل أن المصريين مروا بظروف لو حدثت لأي شعب لانتهى، موضحًا: "الحمد لله عايشين حتى لو ظرفنا مكنش حلو في بعض الأوقات، عندنا قدرة طول الوقت على الحياة والحب والانطلاق، في أي شاطئ تجد أن كل الناس سعيدة ومبتهجة.. المصريون عشاق حياة".