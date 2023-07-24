محافظة القاهرة: الانتهاء من إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة (صور)

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة عن الانتهاء من أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم، وذلك بالانتهاء من صرف التعويضات لقاطني المنطقة.

وتابع د. إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم.

وأوضح صابر، في بيانه أن أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة تأتي ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لشرق القاهرة، مؤكدًا أن الأعمال تأتي فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.