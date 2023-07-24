الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة: الانتهاء من إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة عن الانتهاء من أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم، وذلك بالانتهاء من صرف التعويضات لقاطني المنطقة.

وتابع د. إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم.

وأوضح صابر، في بيانه أن أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة تأتي ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لشرق القاهرة، مؤكدًا أن الأعمال تأتي فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة شارع حسين كامل تعويضات محافظة القاهرة

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