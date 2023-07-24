مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بالأقصر

أطلقت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة عن مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص منها وذلك بمركز شباب العديسات قبلي بالطود.

أدار الندوة محمد كمال؛ حيث أوضح عن التعرف بمخاطر المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص الآمن منها وعدم حرقها؛ لأنه ينتج عن هذا الحرق حوادث جسيمة، بالإضافة إلى أن محاولة جمع المخلفات الإلكترونية معًا قد تتسبب فى تحللها وتسريب عناصر كيمائية ضارة؛ كالزرنيخ والزئبق والرصاص، واختلاطها بالأنهار أو التأثير على الحياة البحرية وأنسب طريقة للتخلص من المخلفات الإلكترونية عبر عمليات إعادة التدوير، من خلال فصل المكونات الداخلية للنفايات بطرق آمنة للحصول على عناصر أولية ومواد خام، ما يعتبر أفضل استغلال للمخلفات الإلكترونية كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

جاء ذلك تحت رعاية د.اشرف صبحي وزير الرياضة ومصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.