الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"السفيرة عزيزة" تكشف الطرق اللازمة للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة

الدكتور مصطفى محمود
الدكتور مصطفى محمود

قال الدكتور مصطفى محمود، استشاري العلاج الطبيعي، إن قدرة الجسم على الاستشفاء في الشتاء أعلى بكثير من الصيف، كما أن نمو الأطفال في الشتاء أعلى.

فوائد فصل الصيف

وأكد الدكتور مصطفى محمود، خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن لكل من فصل الصيف والشتاء فوائد كثيرة، حيث في فصل الصيف يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى فتح مسامات الجلد وبالتالي يخلص الجسم من جميع أنواع السموم، بينما في الشتاء يحدث نوم عميق، وهذا النوم يؤدي إلى إعادة النشاط بداخل الجسم مرة أخرى.

التأقلم على درجات الحرارة

وتابع: "الإنسان يتأقلم على المكان الذي يتواجد به، لذا الموظفين داخل المناطق الحارة التي تخلو من التكيفات يحرصون على ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، شرب كميات كبيرة من المياه متوسطة الحرارة، تجنب الحركة الكثيرة".

واستطرد: "التمر من الأكلات الهامة في فصل الصيف، لأنه به نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، والتمر ليس به نسبة سكريات عالية مثلما يظن البعض، كما أنه يمنح الجسم القوة والنشاط".

وذكر، أنه يفضل عدم ممارسة الرياضة في أوقات الظهيرة، لأن هذا التوقيت يكون درجة الحرارة مرتفعة به بصورة كبيرة، وهذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة سيكون له تأثير سلبي ملحوظ على الجسم. 

مصطفي محمود استشاري علاج طبيعي دي ام سي السفيرة عزيزة فوائد فصل الصيف

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