زيلينسكي: منع الصادرات الأوكرانية اعتبارًا من 15 سبتمبر أمر غير مقبول

قال الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي، إن منع الصادرات الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 سبتمبر أمر غير مقبول، وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وكتب “زيلينسكي” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن نؤمن بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لكننا نستعد لأي سيناريو.

وأضاف: “موقفنا واضح من منع الصادرات بعد 15 سبتمبر، عندما تنتهي القيود ذات الصلة، غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ونحن على اتصال مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل يناسب الجميع”.

“جوتيريش” يدعو روسيا الى اتفاق الحبوب

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريس ، روسيا اليوم الاثنين، إلى العودة لاتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية في البحر الأسود تماشيا مع اقتراح قدمه للرئيس فلاديمير بوتين.

وانسحبت روسيا من الاتفاق قبل أسبوع، قائلة إنه لم يتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وإن الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر البلدان بموجب اتفاق البحر الأسود.

وقال “جوتيريش” في قمة أنظمة الغذاء في روما اليوم الإثنين: “مع إنهاء مبادرة البحر الأسود، ستدفع الفئات الأكثر ضعفاً الثمن الباهظ”.

وتابع:"عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع ثمنها، هذا أمر مدمر بشكل خاص للبلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها".

وكتب “جوتيريش” إلى بوتين في 11 يوليو في محاولة أخيرة لإنقاذ الصفقة، اقترح أن تمدده روسيا - مع حد يومي لأربع سفن تسافر إلى أوكرانيا وأربع سفن تغادر - مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي ، روسيلخزبانك ، بنظام المدفوعات العالمي SWIFT ، الذي قطعه الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022.

وأضاف جوتيريش: “أدعو الاتحاد الروسي إلى العودة إلى تنفيذ مبادرة البحر الأسود تماشيا مع اقتراحي الأخير”.