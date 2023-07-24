الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة البيئة: المرأة تتقلد مناصب قيادية في ظل توجيهات القيادة السياسية (فيديو)

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" مهم جدًا في ظل أهمية أن المرأة تتقلد مناصب قيادية في ظل توجيهات القيادة السياسية، ولكن لابد من تأهيلها أولًا.

وأضافت فؤاد، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه من المهم أن تشعر المرأة بأن الدولة تدعمها، خاصة أن ندعمها من أجل تأهيلها وتمكينها في المجتمع.

عملية اختيار الدفعة الأولى

وتابعت وزيرة البيئة: وجودنا كوزيرات في عملية اختيار الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" مهم جدًا.

توجيهات القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية المرأة تتقلد مناصب قيادية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة

مواد متعلقة

بتكلفة 20 مليار جنيه.. جهود الدولة لإنشاء الجامعات فى سيناء

أول مدينة ذكية بالصعيد.. "إكسترا نيوز" تبرز حجم الاستثمارات فى "ناصر الجديدة"

"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة بمشروعات النقل فى المنيا

محلل اقتصادى: "جولدمان ساكس" تتوقع ارتفاع خام برنت لـ86 دولارًا للبرميل

الليلة.. الطاهرى يحاور صبرى فواز فى حلقة خاصة من "60 دقيقة" (فيديو)

مؤرخ فنى: فيلم "رد قلبى" درة أعمال ثورة يوليو (فيديو)

ثورة 23 يوليو 1952.. كفاح من أجل الحرية (فيديو)

بمناسبة ثورة 23 يوليو.. "إكسترا نيوز" ترصد إسهامات الرئيس الراحل محمد نجيب

الأكثر قراءة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تهدد خروجه من الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب