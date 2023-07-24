محافظ الدقهلية: لجنة المشروعات هدفها التيسير على أصحاب الأنشطة

ترأس د.هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لجنة المرور على ورش المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحلات بنطاق المنصورة وفي كل من حي شرق وحي غرب المدينة وكذا مدينة طلخا، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقال د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الهدف من اللجنة التعرف على المشكلات التي تواجه هذه المشروعات ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم مع أجهزة الدولة؛ حرصًا على حقوق الجميع.

وأشار مختار إلى أن اللجنة تستهدف التيسير علي أصحاب الانشطة المختلفة لممارسة عملهم من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، مضيفًا أن تطبيق القانون يساهم في فتح مجالات جديدة ويضمن تقديم خدمة للمواطنين وفقًا للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة.

من جانبه، أوضح نائب محافظ الدقهلية أن اللجنة قامت بالمرور اليوم علي العديد من المحلات وورش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من مدينتي المنصورة و طلخا واستهدف المرور علي الطبيعة في المقام الاول الحصر الشامل لهذه الأنشطة وفحص ماهو صادر من تراخيص سابقة لها والتوعية لاصحاب هذه الانشطة بتقنين اوضاعهم وكذا التشجيع والتحفيز علي الترخيص من قبل أصحاب الأنشطة وفقا لقانون المحال العامة؛ حرصًا على حقوق الجميع، مضيفًا أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحال وأصحاب الأنشطة بنطاق المحافظة.

ضمت اللجنة في عضويتها ممثلي مدرية القوي العاملة ورؤساء ونواب رئاسة أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومدينة طلخا ومسؤولي الشئون الهندسية وتيسير الأعمال وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة التفتيش والمتابعة وممثلي شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتأمينات.

كما شهد د.أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام محافظة الدقهلية لعدد (٢) سيارة ماركة مرسيدس مجهزة قلاب حمولة ٢٠ طن تم استلامهم من وزارة البيئة كدعم لمحافظة الدقهلية للعمل في المخلفات الصلبة ووجه "مختار" لانضمام السيارات الجديدة للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.