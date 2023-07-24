الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"خد علقة موت".. ضبط لص سرق أنبوبة بوتاجاز فى قنا

لصًا سرق أسطوانة
لصًا سرق أسطوانة بوتاجاز

ضبط أهالي قرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا لصًا سرق أسطوانة بوتاجاز من داخل منزل، وأثناء محاولة هروبه تم ضبطه وتسليمه لقوات الأمن بعد علقة ساخنة، فيما أخطرت النيابة لتولى التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الطويرات من ضبط لص سرق أسطوانة بوتاجاز من منزل بالقرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين ضبط شخص غريب عن القرية سرق أسطوانة بوتاجاز وقبل محاولة هروبه تم ضبطه ولقنوه الأهالي علقة ساخنة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أسطوانة بوتاجاز أهالي قرية الاجهزه التابعة البداية ئيس المباحث

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