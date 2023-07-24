الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يوافق على عرض الهلال لضم مبابى

مبابي
مبابي

أشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، مساء الإثنين، إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وافق على عرض الهلال السعودي لضم كيليان مبابي مهاجم الفريق.

وقالت الشبكة إن باريس وافق على عرض الهلال الذي يقدر بـ330 مليون يورو لضم اللاعب هذا الصيف.

وتحوم الشكوك بشكل كبير حول مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان بعد استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان ضمن استعداداته للموسم المقبل. 

وأكدت التقارير صباح اليوم أن الهلال تقدم بعرض مكتوب لضم مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وقد حصل الهلال على إذن من سان جيرمان للتحدث مع اللاعب. 

وذكرت مصادر قريبة من النادي الفرنسي أن أندية أخرى أبدت، خلال الأيام الأخيرة، رغبة في ضم النجم الفرنسي ومن بينها تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وإنتر ميلان وبرشلونة.

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