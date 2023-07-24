24 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية على مخابز مطاي (صور)

نجحت حملة تموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية في ضبط وتحرير 24 مخالفة متنوعة لعدد من المخابز المخالفة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والهام أحمد مدير الرقابه التموينيه وعبد القادر شعبان مفتش بالإدارة، قاموا بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز البلدية بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس المركز أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بمدينه مطاي حيث أسفرت عن ضبط وتحرير 24 محضرًا تموينيًا متنوع حيث جاءت المخالفات على النحو التالي: 5 محاضر نقص وزن و٨ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف و٥ محاضر عدم نظافه أدوات العجن ومحضر تجميع خبز باجمالي 24 محضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، مؤكدًا أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري علي الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمحابز البلدية المدعمة لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والعمل علي أستقرار الأسواق.