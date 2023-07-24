أحمد علي الحجار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أحدث مشروعاته وهذه نصيحة والده له

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها المطرب الشاب أحمد علي الحجار، خاصة أنه يستعد لإحياء أكثر من حفل غنائي برفقة فرقته الخاصة، خلال الموسم الصيفي الحالي، إلى جانب تحضيراته لإطلاق مينى ألبوم يسعى خلال الفترة الحالية للانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بتسجيل وتلحين أغنياته.

مينى ألبوم جديد يتعاون خلاله مع أحفاد فؤاد حداد

"الدستور" تواصلت مع أحمد علي الحجار، وأكد أنه يسعى جاهدا للانتهاء من تسجيل ميني ألبوم جديد يضم عدة أغنيات ويحتوي على ألوان مختلفة سيطرحها خلال الفترة المقبلة ويتعاون خلالها مع نخبة مميزة من الشعراء منهم أحمد حداد وحسام حداد وهم ليس أشقاء بل أبناء عم وأحفاد شاعر العامية الكبير الراحل فؤاد حداد، وأضاف: أما معظم أغنيات المبنى ألبوم من الحان، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

أفخر دائما اننى ابن "آل الحجار" وأشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي

وبسؤاله عن نصائح والده النجم الكبير علي الحجار له، أكد أنه دوما يسير على خطى ونصائح والده وعمه أحمد الحجار رحمة الله عليه، بتقديم أعمال فنية جيدة تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور وتبقى على مر الزمان، فالعمل الفنى الجيد والفنان الجيد يسيران بخطى ثابتة وهادئة نحو النجاح، متابعا: أفخر دائما اننى ابن "آل الحجار" وأشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي وأتمنى دائما أن أكون قدر ثقة الجمهور لأن ثقتهم أكبر شهادة حب وتقدير وتميز يحصل عليها الفنان.

وكان أحمد علي الحجار، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما، خلال فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ورفع المسرح المكشوف خلال الحفل لافتة "كامل العدد".

وتألق خلاله أحمد علي الحجار، وقدم مجموعة من أعماله الخاصة الواعدة التي قام بوضع ألحانها أو غنائها إلى جانب مختارات من المؤلفات الشهيرة كان منها "ليالي الصيف، أقولك سر، ماقدرش، يا عاشقًا، الحب هو الحب، يا لدانة وسيدي، الجيرة والعشرة لمحمد منير، أمونة لشفيق جلال، وبتسأل يا حبيبي لعفاف راضي، راحت ليالي لأنغام وطاير يا هوا لمحمد رشدي".