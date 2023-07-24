استشارى تنمية مستدامة: التجارة الدولية للمحاصيل الاستراتيجية غير مربحة اقتصاديًا (فيديو)

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الدولة المصرية ساهمت في زيادة إنتاج محصول القمح لـ 10 ملايين طن سنويًا، من خلال ثلاثة محاور وهي أن الدولة تدعم جزئيًا ومرحليًا الفلاح المنتج، إضافة إلى استصلاح الأراضي الجديدة وإضافتها للرقعة الزراعية، واستنباط المراكز البحثية لأنواع من القمح عالية الإنتاجية.

وأضاف متولي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الدولة لديها يقين وقناعة بأنه لا بد من العمل بأيدينا، لافتًا إلى أن عملية التجارة الدولية فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية غير مربحة اقتصاديًا.

غذاء الشعوب لا يعتمد أبدًا بصفة كاملة على الاستيراد

وتابع: الاحتياطات والاستراتيجيات وغذاء الشعوب لا يعتمد أبدًا بصفة كاملة على الاستيراد، موضحًا أن الـ 10 ملايين طن لإنتاج القمح يساهمون لاكتفاء الشعب بنسبة 50% من احتياجاته.