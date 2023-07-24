الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استفزاز وفعل غير أخلاقى.. الأهلى يشكو بيراميدز للجنة الانضباط

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر داخل الأهلي عن وجود تحركات لتجهيز شكوى ضد نادي بيراميدز، لتقديمها إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بسبب الأحداث الأخيرة التي صاحبت مباراة الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن المباراة شهدت قيام محمد الشيبي لاعب بيراميدز باستفزاز جماهير الأهلي بإشارات غير مقبولة، فضلًا عن قيام أحد أفراد الطاقم الإداري بارتكاب فعل غير أخلاقي تجاه جماهير النادي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تحركات مكثفة من جانب مسئولي الأهلي، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن مسئولي بيراميدز، وفي ظل إقدام الشيبي وإداري الفريق على تصرفات أثارت غضب الجماهير بشكل كبير.

وتعرض الأهلي للهزيمة الأولى له هذا الموسم 2022/2023 بالهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، أمس الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

رابطة الأندية تقرر معاقبة الشحات وتغريمه ماليًا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، عن قرارها النهائي بشأن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقًا لقائمة العقوبات.

وشهدت مباراة الأهلي ضد بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس، وجود مشادة قوية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، انتهت بتوجيه لاعب الأهلي صفعة في وجه ظهير بيراميدز.

في السياق، قررت الرابطة تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، بجانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

الاهلى لجنة الانضباط بيراميدز اتحاد الكرة الدوري الممتاز محمد الشيبي حسين الشحات

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