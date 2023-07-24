رغم مفاوضات السعودية.. مانى على رأس قائمة بايرن فى الموسم التحضيرى

تواجد السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على رأس قائمة فريقه التي تخوض المعسكر التحضيري في اليابان استعدادًا للموسم الجديد.

ماني رفقة صفقات بايرن الجديدة كيم ولايمر تواجدوا في قائمة الألماني توماس توخيل مدرب الفريق، بينما خرج من القائمة للإصابة مانويل نوير وظهير الفريق الجديد رفائيل جيريرو.

كان هناك سباق قوي بين أهلي جدة والنصر على ضم ماني هذا الصيف من بايرن حيث ألمح توخيل للسماح للاعب بالرحيل.

وانسحب أهلي جدة من الصفقة بعد مطالبات ماني المادية الكبيرة، وتبقى حتى الآن مفاوضات النصر.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم السنغالي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.