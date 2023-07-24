بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مواعيد الاختبارات التحريرية (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة.

وتعقد الاختبارات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 5 أغسطس المقبل، وذلك بمقر الامتحانات بمسجد النور بالعباسية.

وأكد المنشور أن الامتحانات التحريرية تعقد في تمام الساعة التسعة والنصف صباحًا، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة تحقيق الشخصية للطالبة المسلَّم لها من إدارة المعهد، وذلك وفق الجدول التالي:

🔺السبت 29/ 7/ 2023م

1. هاجر مسعود داود غريب - الجيزة

2. ميار عبد السيد خليفه محمد خليفه. الجيزة

3. مي مجدى اسماعيل محمد - الجيزة

4. ندى عبد الحميد حامد عبد الحميد - القليوبية

5. مريم اسامه سعيد معتمد سيد - الجيزة

6. ملك محمود عزت محمد عبده - الجيزة

7. ايمان عبد المعز عبد الله عبد الجواد. الجيزة

8. شروق جميل عبد التواب عتريس محمود. الجيزة

9. هاله محمود قرنى عبد السلام حسين - الجيزة

10. ملك هانى رجب احمد محمد - القليوبية

11. شيماء رأفت حسنى - الجيزة

12. شهد احمد زغلول انور - جيزة

13. عهد محمد حسنى كامل عبد الجواد. الجيزة

14. ميار مختار فوزى على - الجيزة

15. مريم محمد حامد عبد الهادى الضبع. الجيزة

16. ورده صلاح قرنى محمد - الجيزة

17. اسراء احمد سيد عبد الباسط - الجيزة

18. ياسمين عمر عبد الله على عبد الله - الجيزة

19. بسمله محمد عبده محمد محمود - الجيزة

20. فاطمه رجب محمد احمد عويس. الجيزة

21. سعاد امين سيد امين عبد العال - الجيزة

22. فاطمه عبد الله حامد عبد الله محمد - القليوبية

23. سماح سامى سعد عبد الرؤف جوهر - الجيزة

24. ملك شرقاوى امين جاد المولى سالم. الجيزة

25. زينب زغلول ربيع نصر احمد - الجيزة

26. شمس جمال سيد سلامه - الجيزة

27. نور الهدى سلامه محمد سلامه - الجيزة

28. اسماء محمد ربيع امام عبد الحفيظ - الجيزة

29. جنى سيد عبد الله حامد عبد الله - الجيزة

30. هاجر محمد محفوظ كامل محفوظ - الجيزة

31. نورهان سعيد عبد العزيز احمد الشيمى - الجيزة

32. فاطمه سمير شحات محمد حموده - الجيزة

33. ناديه طارق عفيفى عبد الحميد محمد - القليوبية

34. مريم محمود عبد الوهاب محمود ابراهيم - القليوبية

35. حبيبه ربيع احمد غريب محمد - الجيزة

36. فاطمه عاشور عبد المنعم برعى منصور - الجيزة

37. نرمين امين على امين محمد - الجيزة

38. سجود نبيل قرنى عبد الكريم فرجانى - الجيزة

39. ندى حجازى محمود عبد السميع - القليوبية

40. فاطمة الزهراء احمد ابو بكر على عبد الباقى - الجيزة

41. شروق عبد الغفار احمد عبد العليم - الجيزة

42. منة الله محمد عبد الرحمن محمد محمد - القليوبية

43. بسمله محمد على جاد المهدى مشرقى - القليوبية

44. شهد عثمان انور عبد الهادى - الجيزة

45. ندى مصطفى حنفى على عبد العزيز - الجيزة

46. رحمه صلاح الدين عبد الستار بدر عويس. الجيزة

47. جنا خالد رمضان رمضان - الجيزة

48. اشرقت احمد عبد المحسن محمد حسين. القليوبية

49. ايه محمد يحيى محمد عبد الغنى - الجيزة

50. دينا سعيد احمد عبد الباقى اسماعيل - الجيزة

51. شمس ابو الفتوح جمعه رزق محمد - الجيزة

52. هند محمد احمد عبد الله احمد - القليوبية

53. ايه احمد قرنى عبد الكريم - الجيزة

54. ملك طارق محمود على امام - القليوبية

55. اسماء سامى كمال حسين على - الجيزة

56. رغده سيد سعد الدين سيد عبد المجيد - الجيزة

57. ريهام رمضان نور محمد سيد - الجيزة

58. ميار عبد المنعم الشحات عبد المنعم مرسى. القليوبية

59. منه ربيع شحات محمد عبد الغنى - الجيزة

60. ماجده محمد جمال عبد الباسط السيد - القليوبية

61. حفصه عمر محمد سيد نعامه - الجيزة

62. روان عفيفى عبد الخالق عفيفى ابراهيم - القليوبية

63. سهيله محمد ذكريا شاكر مبارك - الجيزة

64. امل محمود عبد الله عبد المحسن - الجيزة

65. ريهام محمد محمود عبد الحافظ - الجيزة

66. الاء محمد عبد الله ابو طالب. الجيزة

67. ايه عبد العظيم قرنى عبد العظيم - الجيزة

68. اسراء مجدى مختار محمد - الجيزة

69. امنيه حاتم بدوى محمو مجاور. الجيزة

70. فاطمه رجب جمعه احمد اسماعيل - الجيزة

71. بسنت سيد عبد الحافظ عبد المجيد محمد. الجيزة

72. رنا راسم السيد على مصطفى طاحون. القليوبية

73. رحمه سمير عويس راضى محمد - الجيزة

74. دعاء عبد الله محمد احمد سعد - الجيزة

75. تهانى يوسف سيد مبروك - الجيزة

76. ريتاج محمد هلال مصلحى شريف. القليوبية

77. ندى محمود سعد عبد الله احمد - الجيزة

78. فاطمه مجاهد امين بخيت عبد الله - الجيزة

79. ايمان عبد العزيز شعبان عبد العزيز - الجيزة

80. ندى كريم سلامه سالم ابراهيم - الجيزة

81. هاجر سيد مبروك عبد الباقى عبد الباقى - الجيزة

82. جنى احمد صابر صابر يوسف. الجيزة

83. منار محمد رجب محمود ابراهيم - القليوبية

84. رحمه محمود جمعه شاكر جمعه - الجيزة

85. هدى حسين عباس احمد عبد الغنى. الجيزة

86. مياده محمد ربيع عواد محمد - القليوبية

87. اسراء حسام عز العرب على على عبد الله - القليوبية

88. ملك اسامه سيد محمود قاسم - الجيزة

89. مريم محمود على محمد - الجيزة

90. ندى حجاج جمعه احمد محمود - الجيزة

91. ايه على ابراهيم ابراهيم على - الجيزة

92. تغريد احمد درديرى عبد الحميد كريم. الجيزة

93. شهد هشام عبد الفتاح محمد بيومى - القليوبية

94. شهد رمضان فتحى على حميده - الجيزة

95. خلود حسن سرحان جوده رضوان - القليوبية

96. ياسمين جمال سعد الدين عزوز محمد - الجيزة

97. هنا صابر احمد عبد ربه ابو العنين - القليوبية

98. حبيبه احمد الجوهرى محمد - قليوبية

99. هاجر احمد حسين احمد على - الجيزة

100. ملك ياسر عبد الرؤف محمد - الجيزة

101. مريم محمد احمد جمعه عويس. الجيزة

102. الاء بدر امين سلامه محمد - الجيزة

103. مريم محمد السعيد محمد على - القليوبية

104. منة الله سعيد ابراهيم محمد محمد - القليوبية

105. مريم ايهاب خيرى ابراهيم عفيفى - القليوبية

106. شيماء ابراهيم سيد عبد الباسط. الجيزة

107. ساره سليمان السيد عبد المعز محمد - القليوبية

108. ياسمين خالد محى الدين حامد متولى. القليوبية

109. جنى صلاح سيد فراج عبد الله - الجيزة

110. رحمه رجب السيد عبد الله مبارك - القليوبية

111. نيره اشرف فهمى ابو بكر خليفه. الجيزة

112. منه تامر السيد رفاعى ابراهيم - القليوبية

113. ملك فارس جمعه شاكر - الجيزة

114. حنان سيد قرنى ابو سريع - الجيزة

115. ضحى مجدى فتحى عبده سيد - الجيزة

116. منه رأفت عبد العال احمد محمد - القليوبية

117. صفاء رامى عبد المنعم معوض عبد المنعم. القليوبية

118. ملك ابراهيم محمد سليمان محمد ربع. القليوبية

119. شروق احمد احمد عبد العال محمد - الجيزة

120. نورهان عبد الستار سمير عبد الستار - القليوبية

121. حسناء محمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم - القليوبية

122. مياده سامح دياب شعبان مرسى - الجيزة

123. منة الله جمال محمد رفاعى علام. القليوبية

124. حبيبه شحته الحسينى قاسم سالم - قليوبية

125. شهد محمد انور سليمان محمد - القليوبية

126. شمياء درويش عويس محمد احمد - الجيزة

127. روان محمد سعداوى سيد غلاب - الجيزة

128. ندى أحمد صبحى عطيه ابراهيم - القليوبية

129. ندى جمال عبد الله احمد احمد - الجيزة

130. زينب عبد الر حيم محمد عبد الله الضامن - القليوبية

131. فاطمه السيد محمد عبد الحفيظ السيد - القليوبية

132. حبيبه محمد سعيد سيد محمد - الجيزة

133. ندى ياسر السيد احمد سعيد - القليوبية

134. ريهام سمير جوده الهادى حسن - القليوبية

135. نورهان محمود احمد عبد الله احمد - القليوبية

136. حنين حمدى عبد العزيز الصادق - قليوبية

137. تقى عبد العظيم بيومى عبد العظيم - القليوبية

138. بسمله وليد فاضل بندارى الطنطاوى. القليوبية

139. بسمه محمد عبد المهدى محمد مصطفى - القليوبية

140. شروق سعيد احمد عبد المنعم سعد - الجيزة

141. ياسمين مجدى عبد الرازق امام حسن. القليوبية

142. مريم عواد السيد مصطفى الدكرورى - القليوبية

143. جنى صلاح صلاح كامل سلومه - الجيزة

144. جنا ايمن السيد محمود قاسم - القليوبية

145. اميره عماد عبد الكريم على عبد المقصود - الجيزة

146. مريم عصام رمضان احمد ابراهيم - قليوبية

147. مريم مصطفى محمد حسن على - القليوبية

148. ساره فاروق قرنى عثمان عبد المعبود - الجيزة

149. ولاء نادى حسنى مرتضى عبد المنعم. الجيزة

150. ملك محمد السيد عبد الحميد احمد - القليوبية

151. تقى احمد شعبان رمضان غريب - الجيزة

152. سلوى مجدى السيد عبد الحليم السيد. القليوبية

153. دعاء اسماعيل سيد عباس. الجيزة

154. مريم بدوى جمعه احمد محمود - الجيزة

155. روان وليد سمير عبد الرازق على - القليوبية

156. دنيا جمال عبد العظيم شبل عبد الرحمن - القليوبية

157. شاهنده محمد عبد الله عبد الفتاح رمضان. القليوبية

158. هدى احمد هندى احمد هندى - القليوبية

159. مريم حسام الدين مصطفى عبد الحميد - القليوبية

160. ملك حماده على نعيم عبد الحى - القليوبية

161. روقيه مسعد على السيد على - القليوبية

162. شهد محمد سعد راتب نور الدين - القليوبية

163. هايدى اسامه صلاح مصلحى محمد - القليوبية

164. شهد يوسف عبد الحميد عراقى حسن. القليوبية

165. هاجر رجب ابو الغيظ عواد اسماعيل - الجيزة

166. أمنيه جلال محمود طلعت عراقى على. القليوبية

167. اسماء على شكرى السيد على - القليوبية

168. حبيبه احمد عبد النبي احمد محمد - القليوبية

169. مر يم جميل حسن السيد محمود - القليوبية

170. هدير محمد الطوخى عبد الفتاح حمد - القليوبية

171. شهد حسام ابراهيم محمد كامل الشافعى - القليوبية

172. شروق خالد ابراهيم مصطفى السيد - القليوبية

173. مى عطيه سعيد عمر حموده - القليوبية

174. فاطمه مسعد محمد الطوخى محمود - القليوبية

175. ندى جوده عبد الله جوده عطيه - القليوبية

176. روان ايمن محمد محمد - الجيزة

177. شمس جمال السعيد محمد محمود - القليوبية

178. اميره احمد صديق حسن احمد - الجيزة

179. أفنان نبيل ياسين منتصر جلاله - القليوبية

180. ملك أحمد مصطفى أحمد مصطفى - القليوبية

🔺الأحد 30/ 7/ 2023م

181. دعاء احمد مصطفى احمد عبيد. القليوبية

182. ايه محمد رضا عبد الرحمن محمود - القليوبية

183. منة الله امام احمد على امام - القليوبية

184. ندى الشحات سمير الشحات محمد - القليوبية

185. فرحه ابراهيم حلمى مجاهد شحاته - القليوبية

186. رحمه متولى محمد متولى جاد فرج. القليوبية

187. مى سمير سيد احمد اسماعيل جوده - القليوبية

188. هبه هادى فتحى توفيق نبهان - القليوبية

189. جنى سيد عمر عبد الفتاح نصر - القليوبية

190. رحمه عبد الغنى قرنى حسن فيصل - الجيزة

191. سماح ياسر غنيم محمد غنيم - القليوبية

192. امل سامح عبد الوكيل شحاته شحاته - الجيزة

193. حنين محمد صلاح ابراهيم بركات - القليوبية

194. سميحه اشرف فايد السيد سليمان - القليوبية

195. رحمه عبد العال سعد الدين عبد العال - القليوبية

196. الاء حسام أمين أحمد حسن عمار - القليوبية

197. ملك ماجد محمد محمد الشريف. القليوبية

198. ملك اسامه على عبده محمد - القليوبية

199. شمس خالد عبد العزيز عبد العزيز - الجيزة

200. هاجر محمد عبد الله على مدين. القليوبية

201. سناء ياسر محمد عبد الحميد قنديل - القليوبية

202. فاطمه ابراهيم الدسوقى محمد رشاد موسى. القليوبية

203. يارا تامر السيد عبد الشكور بركات. القليوبية

204. ملك مختار ابو المجد غزالى محمد. القليوبية

205. رحاب مبروك كامل يونس عبد الجواد - القليوبية

206. منار محمد احمد على عمر. القليوبية

207. ايمان على حمدى على أحمد - القليوبية

208. حبيبه السيد عبد المعبود محمد - القليوبية

209. نسرين محمود محمد محمد شحاته. قليوبية

210. سما احمد منصور عبد المعطى احمد - قليوبية

211. منة الله ايمن سعيد عبد الحميد فرج - القليوبية

212. يارا عاطف محمد ابو المكارم امين على. القليوبية

213. عهد احمد عبد العزيز عفيفى بكر. القليوبية

214. فاطمه رجب عبد الله على على المليجى. القليوبية

215. مها ايمن سليمان عبد العاطى سليمان. القليوبية

216. أمينه على رجب على احمد - القليوبية

217. ندى جمال على عبده على - الجيزة

218. شيماء سعد على النادى شحاته - القليوبية

219. شهد عرفات محمد ابراهيم قاسم - القليوبية

220. فاطمه سعد اسماعيل عبد الله عطيه - القليوبية

221. نور السيد مصطفى محمد يوسف العبد - القليوبية

222. ايه احمد حسنى محمد على - القليوبية

223. حنين اشرف فريد ناصر النساج - القليوبية

224. ناديه عبد الله عبد الحليم السيد عبد الحليم - القليوبية

225. ملك ابراهيم صلاح ابراهيم - القليوبية

226. منه رضا محمود محمد عبد المنعم - الجيزة

227. ياسمين سعيد عبد العال غريب السيد. القليوبية

228. سوزان جوده عبد اللطيف جوده سليمان - القليوبية

229. ملك عبد الخالق سليمان جمال سليمان - القليوبية

230. منة الله محيى عبد الفتاح محمد. القليوبية

231. سلمى ادهم محمد عبد العزيز عفيفى. القليوبية

232. ياسمين على سعيد محمد سليم - القليوبية

233. منه حفنى على محمد حسن السيسى - القليوبية

234. حبيبه محمد فتحى كامل اسماعيل - القليوبية

235. منة الله عرفه محمد السيد متولى - القليوبية

236. هنا ابراهيم جوده حسن محمد - القليوبية

237. شهد بشير فاروق يوسف شديد. القليوبية

238. فرحه منير ابراهيم محمد السيد - القليوبية

239. جومانه كمال الدين محمود السيد. القليوبية

240. منه الله محمد طه عدلى سليمان - القليوبية

241. حنين عجمى عيسى على السيد - القليوبية

242. ملك محمد عبد الله عبد الفتاح - القليوبية

243. حبيبه شريف كمال احمد حسن العسال. القليوبية

244. علياء احمد عامر عبد الحميد عامر. القليوبية

245. ملك محمد حسنى محمد عفيفى شاهين. القليوبية

246. حبيبة هانى نبيه الدمرداش طلبه - القليوبية

247. حبيبه على ابراهيم على ابراهيم - القليوبية

248. سعاد محمود صبحى حسن عبد الله - القليوبية

249. رودينا السيد حسينى السيد محمد - القليوبية

250. مريم حمدان السيد عبد الشكور بركات - القليوبية

251. بشرى محمد عبد الرؤف احمد محمد - الجيزة

252. أمنيه عاطف محمد سعد الدين حرب - القليوبية

253. انجى هانى عفيفى السيد مغاورى - القليوبية

254. شذى شعبان على ابراهيم نصر - القليوبية

255. ملك مدحت ابو العز عطيه بدوى - القليوبية

256. رانيا رمضان عبد الله عبد الحفيظ تركى - الجيزة

257. ندى سلومه ابراهيم احمد - الجيزة

258. سما شعبان السيد شعبان محمود - القليوبية

259. نور ايهاب مصطفى يوسف عبد العاطى. قليوبية

260. بسمله السيد ابراهيم عبد الغنى حسين - القليوبية

261. رحمه رمضان جمعه رياض رضوان. الجيزة

262. حنين اشرف احمد ابراهيم مرسى. القليوبية

263. اميره مصليحى احمد على عبد ربه - القليوبية

264. رحمه حسن محمد الاكشر. القليوبية

265. الاء خالد عبد المنعم عبد المقصود السيد. القليوبية

266. شهد مجدى فكرى ابراهيم احمد - القليوبية

267. امينه محمد سالم محمود على - القليوبية

268. بسمله ايمن بيومى على بيومى - القليوبية

269. رحمه امام عبد المعبود محمد عبده زاهى - القليوبية

270. نورهان ماهر رمضان حسن الدالى. القليوبية

271. رحمه يونس عوض مصطفى حسن - القليوبية

272. ريم رضا محمود ابراهيم محمد - القليوبية

273. منة الله محمد عبد الفتاح عبد ربه هلال. القليوبية

274. عائشه ايمن حمدى محمدى بحيرى. القليوبية

275. ساره احمد عربى محمد عواد. القليوبية

276. رحمه فرج السعيد عبد الحى محمد - القليوبية

277. بسمله محمود احمد شحاته الضامن. القليوبية

278. وفاء عبد العال حسن محمد عفيفى - القليوبية

279. ندى هشام بكرى ابراهيم قاسم - قليوبية

280. مريم سالم محروس حسن - قليوبية

281. منة الله رضا احمد محمد محمد - قليوبية

282. رحمه هانى السيد محمود عامر - القليوبية

283. جومانه محمد عبد الحميد محمود مرسى - الجيزة

284. فاطمه وائل السيد حسنين - القليوبية

285. رويدا ابو المعاطى ماهر خليل ابو المعاطى - القليوبية

286. شيماء جمال فتحى محمد عماره - القليوبية

287. جنه عرفات ربيع شلبى ابراهيم - القليوبية

288. مريم ابراهيم رمضان عبد الغفار شاميه. القليوبية

289. منة الله مجدى ابراهيم الدسوقى محمد صالح. القليوبية

290. رحمه حسين السيد مصطفى ابو عرف. القليوبية

291. روان احمد شحات محمد - الجيزة

292. مريم سمير عبد الله رمضان عبد الله - الجيزة

293. منى احمد عبد البديع على احمد - القليوبية

294. سلمى وجدى السيد محمد محروس - القليوبية

295. سميه احمد راضى محمد حماد - الجيزة

296. هناء محمود يوسف الحوفى. القليوبية

297. ساره نادر زغلول شندى مصطفى. القليوبية

298. رحاب محمد ابراهيم على يونس. القليوبية

299. ملك السيد مكرم سعد احمد عبيد - القليوبية

300. علا عادل عبد البر عبد الفتاح. القليوبية

301. ساره سعد عبد الرحمن عيد منصور - القليوبية

302. ندى فاضل محمود احمد حسن - القليوبية

303. اروى عبد المجيد محمد عبد الفتاح - القليوبية

304. فاطمه رضا مغربى مجاهد عطيه. القليوبية

305. مياده محمد ظريف الشحات مرسى. القليوبية

306. ايمان رمضان كمال زهران ابراهيم - القليوبية

307. فرح اشرف جابر عبد الودود الشرينى - القليوبية

308. رومنساء تامر محمد مهدى مدبولى - القليوبية

309. نورهان محمد هنداوى ابو والى هنداوى - القليوبية

310. هنا صبح طه محمد النمر - القليوبية

311. شهد اسامه محمد محمود محمد - القليوبية

312. اسراء عامر عبد الوهاب محمد خلاف - القليوبية

313. بسمله رائد فاروق عبد العزيز ابراهيم - القليوبية

314. ايمان احمد على عبد الحليم على الجندى - القليوبية

315. سلمى ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه - القليوبية

316. ولاء مجدى كمال على على - القليوبية

317. روان مصطفى عبد الهادى ابو السعود - القليوبية

318. مريم محمود سيد محمد سيد السيسى. القليوبية

319. تسنيم احمد عبد الحميد الحسينى - القليوبية

320. مريم مصطفى عبد العال وهبه غانم. الجيزة

321. فاطمه شمس الدين حموده عبد العظيم - القليوبية

322. ملك رمضان عبد الغنى محمد احمد - القليوبية

323. حنان جمال سنوسى على غنيمى - القليوبية

324. ريم حافظ ابراهيم عبد العاطى بيومى. القليوبية

325. ندى يوسف سعد الدين احمد يوسف. القليوبية

326. فريال احمد بدوى احمد محمد - القليوبية

327. ملك عبد الله محمود عبد الله احمد - القليوبية

328. هناء مسعد مصطفى الشحات مصطفى - القليوبية

329. فاطمه وفيق خليل احمد خليل معوض. القليوبية

330. ندى محمد محمد محمد سالم سراج. القليوبية

331. سندس أيمن عبد المنعم محمود جاد - القليوبية

332. مريم خالد متولى مصطفى الزيات - القليوبية

333. ملك احمد على عبد المقصود - القليوبية

334. حبيبه صفوت عبد العزيز محمد حسين. القليوبية

335. رحمه محمد شحاته رشاد محمد - القليوبية

336. نيجار احمد جوده احمد حسن - القليوبية

337. نورهان محمود السيد محمد على - القليوبية

338. فاطمه الزهراء هشام صبحى عبد الله - القليوبية

339. جومانه تامر محمد حامد محمد - القليوبية

340. هدايه رضوان كمال محمد الشريف. القليوبية

341. ميرنا مدحت زينهم عبد القادر عبد العزيز - القليوبية

342. تقى تامر عيد راضى بيومى حماد - القليوبية

343. مريم حمد كامل عبد الباقى عبد الله - القليوبية

344. جنا عبد العزيز احمد عبد العزيز - الجيزة

345. ساره احمد فاروق ثابت خلاف. القليوبية

346. بسنت السيد جابر عبده سيد - القليوبية

347. رقيه ناصر السيد على عبد الرسول - القليوبية

348. ميرنا ضيف شوقى ضيف مصطفى - القليوبية

349. هنا تامر ابو الحسن مصطفى احمد - القليوبية

350. هاجر احمد صلاح محمد سيد. القليوبية

351. شروق حامد سالم سيد سالم - الجيزة

352. بسمه حافظ عبد العليم محمد حسن. القليوبية

353. ايمان محمد خاطر محمد على - القليوبية

354. ياسمين احمد محمد عمران خميس. القليوبية

355. ملك رجب احمد سعد عفيفى - القليوبية

356. دينا عبد الله على محمد نده - القليوبية

357. ملك اسلام رشاد عبد الرحمن سمرى - القليوبية

358. حسناء علاء الدين محمد السيد بدوى - القليوبية

359. ياسمين نبيل عبد المعز عبد الغنى. قليوبية

360. بسمه عماد عبد الفتاح عبد المقصود - القليوبية

🔺الاثنين 31/ 7/ 2023م

361. سلمى السيد عبد الجواد السيد - القليوبية

362. حكمه مهدى شحات عبد العزيز محمد - القليوبية

363. نيجار محمد عبد الله محمد عزب - القليوبية

364. مياده محمد طارق الشحات الشحات - القليوبية

365. هاجر رجدب راغب امين محمد - القليوبية

366. دعاء طه حسين احمد على - الجيزة

367. هاجر ابراهيم عبد الباقى ابراهيم - قليوبية

368. رانيا صابر مصطفى على محمد موافى - القليوبية

369. سلمى السيد عبد المجيد يوسف عمريه - القليوبية

370. هند محمود راسم محمود محمد - القليوبية

371. رحمه ناصر السيد على عبد الرسول - القليوبية

372. رانيا وليد حامد السيد عواد - القليوبية

373. هاجر يحيى عبد الله حسن عبد الوهاب. القليوبية

374. رحمه محمد على زكى جرامون. القليوبية

375. ملك حسنى مدبولى احمد رمضان - القليوبية

376. ندى محمد حامد محمد حسنين - القليوبية

377. صباح حسام منير السيد هندى - القليوبية

378. حبيبه مسعود محمد ابراهيم رمضان - القليوبية

379. مى رضا محمد محمد اباظه. القليوبية

380. ملك سعيد عبد الفتاح حسن - القليوبية

381. حبيبه احمد عبد الفتاح موسى سليمان - القليوبية

382. رقيه ناصر احمد محمد شحتو - القليوبية

383. زينب محمد عبد المنعم محمد ابو ستوت. القليوبية

384. شهيره عبد الكريم شلبى الشيخ عبد الكريم. القليوبية

385. رحمه احمد سعيد عبد المؤمن احمد - القليوبية

386. حنين احمد سيد محمد حسن - القليوبية

387. ملك السيد على محمد على الجمال - القليوبية

388. ايه يحيى سليمان عبد القادر خليفه - القليوبية

389. روضه على جوده على - القليوبية

390. جنى محمد سعيد محمد النمر. القليوبية

391. شهد فتحى محمد عبد الجواد ابراهيم - القليوبية

392. رقيه احمد جمعه عبده احمد - القليوبية

393. حبيبه حماده عبد العال السيد عبد العال - القليوبية

394. ايه اشرف محمد عبد الغنى حسن سلام - القليوبية

395. حنان حسين عبد المقصود السيد - القليوبية

396. رقيه اشرف رضوان زكى رضوان - القليوبية

397. ملك هانى عبد الرحمن صبحى - القليوبية

398. فرح شريف خليل فؤاد ابراهيم - قليوبية

399. فاطمه عبد العزيز عيد يوسف عبد الله - القليوبية

400. منه على عبد الشافى محمد طلب. القليوبية

401. يمنى شعيبى أحمد أحمد حسن. القليوبية

402. ايه احمد محمد سعيد عبد المطلب التمرى. القليوبية

403. بسمله محمد اسماعيل الشحات - القليوبية

404. شهد عبد المنصف محمد السيد صلاح - القليوبية

405. شهد سيد سعيد عبد الخالق سيد - القليوبية

406. ياسمين وجيه محمد عبد القادر خليفه. القليوبية

407. فاطمه عطيه ابراهيم السيد حميد - القليوبية

408. ندى عادل لطفى محمد احمد عبد الغنى - القليوبية

409. ميان عبد الباقى عبد الغفار عبد الباقى - القليوبية

410. سناء عتمان امام عبد الخالق امام - القليوبية

411. شهد محمود حسن محمد حسن ابو حليمه - القليوبية

412. بسمله محمد عبد السميع محمد الهيلى - القليوبية

413. مريم عبد الفتاح عيسى عباس السيسى - القليوبية

414. سمر ابراهيم عزيز الدين ابراهيم السيد. القليوبية

415. ريم رأفت عبد العزيز ابراهيم ابوشنب. القليوبية

416. مريم السيد السعيد فرج سلام - القليوبية

417. ملك محمد منصور شعبان حسن. القليوبية

418. ولاء ياسر فتحى محمد عبد الحى. القليوبية

419. سماح وائل اسماعيل عبد اللطيف جاد - القليوبية

420. نورا صابر يحيى صابر عبد الفتاح - القليوبية

421. هدير محمد الشحاتا سالم الشيخه - القليوبية

422. تقى عبد الله شحاته سليم سليم - القليوبية

423. رقيه طارق محمود عبد الفتاح محمود - القليوبية

424. عفاف سامح السعيد محمد السيد البنا. القليوبية

425. شهد ايمن صلاح حسن ابراهيم - القليوبية

426. نرمين عبد الرحمن محمود عبد الرحمن - القليوبية

427. حبيبه وليد عاطف طلبه فروح - القليوبية

428. شهد السيد غندور السيد بيومى - القليوبية

429. وفاء سليمان عوده منصور عوده - القليوبية

430. ملك منير عبد اللطيف عبد الصادق محمد - القليوبية

431. اسراء اسماعيل شحاته على شحاته - القليوبية

432. رحمه محمود ابراهيم عليوه ابراهيم - القليوبية

433. شمس شعبان محمد محمد متولى. الجيزة

434. فرح وائل بيومى محمد اسماعيل. القليوبية

435. ميرنا رضا محمد سليمان عبد اللطيف - القليوبية

436. هيام حامد الشحات جمعه عبد الحميد - القليوبية

437. نسرين مجدى عبد الرحمن محمد مرزوق - القليوبية

438. مريم رامى السيد كامل عفيفى - القليوبية

439. هاجر محمود ربيع عبد الوهاب عبد المحسن. الجيزة

440. رحمه ايمن عبد المجيد الشحات على - القليوبية

441. شهد محمد منصور عبد الفتاح عبيد - القليوبية

442. جنا عصام يونس بندارى حبيب. القليوبية

443. رقيه سالم سالم السيد سالم - القليوبية

444. سلمى سامى على محمود على - القليوبية

445. اسراء محمد عبد المنعم محمد داود - القليوبية

446. امنيه مسعد محمد عثمان عطوه - القليوبية

447. سلمى طارق محمد المغاورى اسماعيل - القليوبية

448. روجينا علاء محمود حافظ الليثى - القليوبية

449. حنين سامى محمد محمود محمد - القليوبية

450. ملك حسين محمد الشحات على - القليوبية

451. هايدى احمد السيد محمد ابراهيم - القليوبية

452. جنى عادل فوزى عبد السميع ابراهيم - القليوبية

453. منه محمد صلاح حسين حسين - القليوبية

454. مريم رمضان عبد الحكيم توفيق حسانين. القليوبية

455. أمانى وليد متولى محمد حافظ - القليوبية

456. رقيه ياسر على بسيونى عطيه - القليوبية

457. ملك احمد يسيونى احمد حرز الله - القليوبية

458. شهد علاء عليوه محمد الشريف. القليوبية

459. سلمى عواد عبد المجيد حميده مبارك. القليوبية

460. شهد محمود عنتر محمود عبد الحق - القليوبية

461. هند عبد الستار عبد الحفيظ عبد الرحمن - القليوبية

462. ندى عمرو محمد العربى عبد الهادى علوش - القليوبية

463. رحمه احمد صابر احمد ابو زيد - القليوبية

464. شهد صابر على عبد النبى الطوخى - القليوبية

465. فاطمه محمد حموده عبد الفتاح عبد الله - القليوبية

466. مريم عبد الفتاح منصور شعبان حسن - القليوبية

467. حبيبه احمد صلاح احمد محمد رمضان - القليوبية

468. مريم محمد شعبان طوسون عبد الخالق - القليوبية

469. يارا السيد ابراهيم عبد الغفار شاميه. القليوبية

470. ندى عفيفى شوقى عبد القادر حسن - القليوبية

471. هدير محمود رشاد ابراهيم سيد احمد - القليوبية

472. الاء السيد سليمان على سليمان - القليوبية

473. رنا على زايد على عراقى - القليوبية

474. ساره سمير مصطفى السيد درويش - القليوبية

475. مريم احمد عبد الدايم عبد الفتاح حسن - القليوبية

476. نيجار نادر عبد الفتاح محمد على - القليوبية

477. حنان مصطفى حسام نبيه محمد - القليوبية

478. منة الله محمد قطب ابراهيم الدسوقى. القليوبية

479. كريمه احمد محسن السيد على - القليوبية

480. ندى محمود احمد عبد المقصود عبد السميع. القليوبية

481. شهد رجب صبيح حامد السيد - القليوبية

482. اسراء محمد عاطف أحمد محمد شاهين - القليوبية

483. رحمه شريف محمد ابراهيم اسماعيل - القليوبية

484. منة الله وائل عبد الرؤف عبد الجواد - القليوبية

485. مريم عبد الخالق سعيد عبد الخالق - القليوبية

486. ملك هلال على حسنين محمد شتا - القليوبية

487. امانى محمد عبد الرحمن ابراهيم محمد - القليوبية

488. رحمه حسن على حسن على - القليوبية

489. ريم رضا محمد حسن دلعب - القليوبية

490. منه عادل محمد عواد عيد الهادى خليل. القليوبية

491. رضوى السيد صبحى السيد السيد عامر. القليوبية

492. سما نبيل السيد احمد حمير - القليوبية

493. دنيا وليد عبد الفتاح عمر عبد الفتاح - القليوبية

494. زيبن عزت صابر عبد الخالق ابراهيم عفيفى - القليوبية

495. ايه حماده سعداوى اسماعيل السعداوى - القليوبية

496. أسماء احمد رجب عبد الرحمن عبد الهادى - القليوبية

497. حبيبه احمد محمدى محمد ابراهيم - القليوبية

498. منه محمد عبد الله محمد على - القليوبية

499. صباح كامل منير كامل صابر - القليوبية

500. حنين متولى عبد اللطيف محمد طلبه - القليوبية

501. ملك عبد الفتاح محمد غريب محمد - الجيزة

502. بسمله ايمن عبد الحميد محمود موسى. الجيزة

503. حنين محمد عبد الفتاح عصر حسن - القليوبية

504. لطيفه عطيه عيد عطيه عواد - القليوبية

505. ياسمين محمود احمد ابراهيم محمد - القليوبية

506. حكمة الله حماده عبد الله عبد الستار احمد - القليوبية

507. ياسمين علاء عبد الفتاح عبد الله محمود - القليوبية

508. ندا احمد منصور محمد منصور - القليوبية

509. نعمة مصطفى قطب ابراهيم الدسوقى - القليوبية

510. ريهام السيد محمد احمد حسن العسال - القليوبية

511. حبيبه احمد عزيز السيد محمد - القليوبية

512. ريم رسمى السيد عجمى على حسين. القليوبية

513. ملك احمد اسماعيل حسنين محمد - القليوبية

514. حنين فايز سعد منصور احمد - القليوبية

515. شهد احمد محمد احمد على صالح. القليوبية

516. مريم سمير عبد العليم محمد - القليوبية

517. صابرين عبد النبى عبد الله عبد الهادى - القليوبية

518. بسنت على صابر على حسن العريان. القليوبية

519. سما محمد السيد على محمد - القليوبية

520. شاهندة احمد اسامه الجيوشى عبد الحميد - القليوبية

521. اسراء صلاح محمد البكرى محمد مصطفى. القليوبية

522. سلمى محمد محمود مهدى على. القليوبية

523. ملك محمد المغازى عواد ابراهيم - القليوبية

524. ندى السيد حميده السيد محمد - القليوبية

525. حبيبه عبد التواب حسن حسن - الجيزة

526. رقيه محمد لطفى ممدوح محمد - القليوبية

527. أيه هانى محمد محمود محمد على - القليوبية

528. سماء ابو العز عبد الله خليل عمران - القليوبية

529. هناء محمود معوض محمد معوض - القليوبية

530. أميره جمال حسين عبد العظيم حميده - الجيزة

531. شهد عطيه رشدى عطيه رفاعى - الجيزة

532. شاهنده عبد العاطى عبد المنعم عبد العاطى - القليوبية

533. فاطمه احمد عبد النبى شعبان على - القليوبية

534. مروه عيد عبد الموجود عيد حسن - القليوبية

535. دعاء ابراهيم شعبان السيد محمد جحا. القليوبية

536. ساندى اسلام على محمد على - القليوبية

537. فاطمه هانى صبحى محمد طنطاوى. القليوبية

538. مريم محمد رضا زكى متولى غالى - القليوبية

539. فرح محمود صلاح الدين عبد الله - القليوبية

540. فرحه اكرامى ابو الفتوح سيد احمد شرف الدين - القليوبية

🔺الثلاثاء 1/ 8/ 2023م

541. فاطمه محمود عبد الحليم امام سيد - الجيزة

542. وصال رجب عطا امام محمد نصر. القليوبية

543. ملك حمدى مصطفى ابراهيم الدسوقى - القليوبية

544. ياسمين عبد الشافى عبد الشافى محمود - القليوبية

545. شهد احمد محمود احمد حسانين - القليوبية

546. مريم محمود ابراهيم ابراهيم خليل - القليوبية

547. مريم على ابراهيم على عبد الفتاح - القليوبية

548. شهد احمد محمود مصطفى درويش. القليوبية

549. مريم أحمد محمود عبد الله عقل - القليوبية

550. مريم محمد جمال شفيق مصطفى - القليوبية

551. يمنى محمد عبد الله عبد المنعم على. القليوبية

552. ملك السيد احمد السيد عنانى - القليوبية

553. ميرنا وليد ابو النجا ربيع السيد النويشى. القليوبية

554. ملك ابراهيم على حسن ابراهيم - القليوبية

555. اميره رضا محمد غالى محمد حسين. القليوبية

556. رقيه عبد العزيز السيد محمد الدبشه - القليوبية

557. سمر محمود السيد عبد الفتاح على - القليوبية

558. رقيه محمد معوض ابراهيم حنفى - القليوبية

559. ملك محمد عواد محمد أبو المكارم - القليوبية

560. روان احمد سيد محمد محمد - القليوبية

561. حبيبه رأفت عبد العزيز عبد اللطيف باطه - القليوبية

562. شهد احمد عبد الفتاح احمد محمد - القليوبية

563. ملك شرف الدين عزت عبد الخالق. القليوبية

564. ملك سامح عبد السلام محمد ابراهيم - القليوبية

565. قمر ابراهيم ابو قاسم ابراهيم ابوستيت. القليوبية

566. بسنت ياسر محمد عوض محمد - القليوبية

567. مريم عبد اللاه شيخ العرب زين جبل - القليوبية

568. روميساء السيد ابراهيم عبد ربه احمد - القليوبية

569. علياء عبد العزيز على السيد على - القليوبية

570. شروق وائل فتحى مصطفى - قليوبية

571. كريمه محمد احمد محمد الطوخى عبد الغنى - القليوبية

572. جودى ياسر عادل السيد سالم - القليوبية

573. دنيا حسام شفيق محمد حسن - القليوبية

574. روميساء رضا ابراهيم عبد الغنى فرو. القليوبية

575. ايناس خاطر صادق بكر خاطر - القليوبية

576. بسنت عماد سعد محمد محمد عيطه - القليوبية

577. ايمان ايمن عبد المجيد الشحات على - القليوبية

578. سماح السيد على الدرجلى على - القليوبية

579. مريم ناصر نبيه الددمونى عبد العزيز. القليوبية

580. ايه رمضان احمد خليفه - الجيزة

581. رانيا مصطفى محمد مصطفى حسن - القليوبية

582. لميس ابراهيم سيد سيد نعامه - الجيزة

583. سميره حسن عبد الله عبد الرازق نوار. القليوبية

584. مريم محمد ابراهيم احمد السيسى - القليوبية

585. فاطمه سامح مرزوق عبد المؤمن محمد - القليوبية

586. منة الله عبد الحميد احمد ابراهيم الدسوقى. القليوبية

587. شهد محمد شعبان محمد على سليم - القليوبية

588. الاء محمود عبد العظيم محمود محمد - القليوبية

589. منة الله احمد امين عبد الحميد عبد الوهاب - القليوبية

590. بسمله رضا عبد المجيد سيد احمد - القليوبية

591. ألاء سعد عيد السيد محمد - القليوبية

592. ملك أحمد عيد مبروك أمين - القليوبية

593. ندى عبد العظيم عبد الله عبد العظيم - القليوبية

594. مريم محمد احمد عبد الفتاح النجار - القليوبية

595. جنى مدحت عبد الحميد عبد الحميد الجد. القليوبية

596. شهد محمد سيد احمد محمد سيد. القليوبية

597. دينا عماد محمد احمد محمد حنفى. القليوبية

598. اسراء يسرى محرم ابووالى شريف. القليوبية

599. روان احمد ابراهيم مهدى ابراهيم - القليوبية

600. امنه محمد زكى الصياد عبد الله. القليوبية

601. ملك يوسف ابراهيم محمد احمد - القليوبية

602. بسمله عزت سمير عباس ابو المجد - القليوبية

603. اسراء حمدى محمد محمد فهمى محمد. القليوبية

604. جنى محمود ابراهيم عبد الهادى - القليوبية

605. هاجر هيثم فتحى محمود جاد - القليوبية

606. رنا طنطاوى السيد طنطاوى عبدالله - القليوبية

607. شهد سامى محمد عبد المجيد رزق - القليوبية

608. ايه محمود شوقى احمد على - القليوبية

609. منه مجدى هاشم على عوض - القليوبية

610. هدير شعبان عبد الله دياب محمد - القليوبية

611. سعاد صبرى صبحى ابراهيم مروان. القليوبية

612. ملك ابراهيم ابراهيم عفيفى عفيفى. القليوبية

613. حنان ياسر حامد محمد سيد احمد - القليوبية

614. ملك منصور جابر على منصور - القليوبية

615. شهد ايمن محمد عبد الرحيم محمد - القليوبية

616. مريم هانى محمد صبحى محمود - القليوبية

617. فاطمه ياسر احمد عبد الحميد بيومى - القليوبية

618. مريم محمود حسن محمود ايوب - القليوبية

619. أروى محمد شحته عبد العزيز حسين. القليوبية

620. أسماء صبرى سليمان عوض الله - القليوبية

621. فرح ياسر عبد الهادى محمد عطيه - القليوبية

622. منه حسانين ابو زيد حسانين النخيلى. الجيزة

623. سندس احمد السيد محمد عبد السلام - القليوبية

624. رحمه عواد ابراهيم عواد النحاس - القليوبية

625. مريم على عواد على محمد حريز - القليوبية

626. ندى جمال محمد احمد على خميس. القليوبية

627. ندى مجدى محمد امين معوض - القليوبية

628. اسماء حماده سعد عوض يوسف. القليوبية

629. منه هانى فوزى حسن عبده شريف - القليوبية

630. مريم محمد عبد العظيم مصطفى - القليوبية

631. اسماء بهجت عبد الرحمن خليفه - القليوبية

632. سلمى عيسى سعيد محمد العادلى - القليوبية

633. بسمه ابراهيم محمد السيد السباعى. القليوبية

634. اسماء اسامه عبد العظيم عشماوى حسانين. القليوبية

635. جنى احمد شعبان فتحى مصطفى - القليوبية

636. ندى نجم محمد عبد اللطيف محمد - القليوبية

637. حبيبه السيد محمد بدر الدين عبد النبي. القليوبية

638. جهاد اشرف عبد الغفار درويش احمد - القليوبية

639. ياسمين الطنطاوى محمد الدسوقى - القليوبية

640. جنى طه احمد محمد سلامه - القليوبية

641. منة الله رضا على احمد على - القليوبية

642. ايه طاهر شحات عبد الرسول ابراهيم - القليوبية

643. ندا اشرف محمد على حسن - القليوبية

644. رشا عمرو نصر عبد الحليم حيدر - القليوبية

645. ملك فريد شوقى على السيد. القليوبية

646. هاجر سعد ابراهيم على السيد. القليوبية

647. اسراء محمد السعيد متولى السيد - القليوبية

648. تقى سامى عبد الخالق عبد الوهاب ابراهيم - القليوبية

649. شروق هانى محمد ابراهيم عمران - القليوبية

650. ندى مجدى سمير محمد هاشم. القليوبية

651. حبيبه حمدى احمد محمود ابوشيخه - القليوبية

652. لارا طارق محمد محمود عبد الله - القليوبية

653. الهام اسلام شحاته عبد الحليم عبد السلام - القليوبية

654. يارا فايز شاكر السيد محمد رمضان - القليوبية

655. دعاء محمد عيد عبد العظيم سلامه - القليوبية

656. دعاء أنور محمدى أبو الخير عبد الله - القليوبية

657. منة الله محمود فتحى سعيد يوسف - القليوبية

658. زهراء ابراهيم محمد ابراهيم محمد - القليوبية

659. ملك ابراهيم على محمد احمد على - القليوبية

660. اسراء احمد عبد المحسن عبد الوهاب - القليوبية

661. شهد محمد فتحى محمدى زغارى - القليوبية

662. ملك ايمن عجمى محمد - الجيزة

663. روضه حسام الدين حسين كامل - الجيزة

664. رحمه محمد ربيع عبد القادر الشبلى. القليوبية

665. رؤى حسن عبد الرازق حسن ابو ريه. القليوبية

666. الاء سعيد الطوخى السيد غريب - القليوبية

667. حبيبه اسلام السيد عبد اللطيف ابراهيم - القليوبية

668. ندى جمال عبد الناصر محمد عبد العزيز - الجيزة

669. مريم احمد محمد محمود احمد - القليوبية

670. بسمله السيد ابراهيم السيد احمد - القليوبية

671. مريم محمود السيد مصلحى عطا الله - القليوبية

672. منة الله وليد محمد محمد واكد. القليوبية

673. منة الله محمود عبد الحميد زعزع - القليوبية

674. ياسمين ابراهيم محمد عبد العزيز - القليوبية

675. هدى حامد احمد مصطفى عابدين - القليوبية

676. أيه جمال عبد البارى حسن - القليوبية

677. مى احمد على زكى الفحل. القليوبية

678. سلمى محمد عبد المنعم على عبد المنعم - القليوبية

679. أمانى محمد عبيد محمد عبيد - القليوبية

680. بسمه بدوى يونس محمد بدوى - القليوبية

681. ندى السيد محمد سليمان عبد الغفار - القليوبية

682. مريم غريب عبد الهادى غريب البربرى - القليوبية

683. ملك اسلام عيسى عبد الغنى محمد - القليوبية

684. شهد عادل عز الدين حسن مسلم - القليوبية

685. شهد اسامه سعيد عبد الفتاح سلامه - القليوبية

686. بسنت محمد زكريا نصار عطيه - القليوبية

687. ملك محمد الشحات محمد ابراهيم - القليوبية

688. ايه احمد حسن عبد الحميد زين الدين. القليوبية

689. رحمه محمد السعيد محمد عطيه - القليوبية

690. ملك وائل شوقى عبد الحميد حسن - القليوبية

691. يمنى محمد فرج محمد فرج - القليوبية

692. هايدى احمد مجدى محمد يوسف. القليوبية

693. منار السيد ابراهيم متولى محمد - القليوبية

694. ملك محمود جاد حسين ابراهيم - القليوبية

695. شمس محمد عبد الحليم احمد على - القليوبية

696. منه وائل جمال عبد الله عبد الحليم - القليوبية

697. جنى مدحت يوسف احمد علوش. القليوبية

698. مريم شريف محمد عبد العاطى محمد - القليوبية

699. وفاء محمد صلاح شحاته عبد الرحمن - القليوبية

700. يارا رمضان قاسم غنيمى قاسم - القليوبية

701. بسمله اشرف على فرج حشيش - القليوبية

702. حبيبه تامر محمد موسى محمد - القليوبية

703. ياسمين زكريا حامد عبد الفتاح محمد - القليوبية

704. سميره اسلام عبد الهادى عبده امام - القليوبية

705. ملك محمد فتحى سيد احمد نصر - القليوبية

706. منه رمضان صابر سيد درويش. القليوبية

707. ايمان احمد محمد على عيسى - القليوبية

708. حنين حسن صلاح حسن عبد الكريم - القليوبية

709. بسمله عبد النبى محمد عبد الفتاح - القليوبية

710. ريتاج سويلم جوده احمد الصاوى. القليوبية

711. هوايدا عبد السيد اسماعيل على احمد - القليوبية

712. منة الله حافظ محمد حافظ عبد الله - الجيزة

713. منار حسين رفاعى عبد الرحمن محمد - القليوبية

714. ملك عماد رفعت خميس السيد - القليوبية

715. ملك ممدوح عمرو متولى محمد - القليوبية

716. زينب عبد الله حسن السيد - القليوبية

717. ملك عماد عبد الحليم سعيد حيدر - القليوبية

718. رحمه محمد ابراهيم دسوقى رويحل. القليوبية

719. حبيبه هيثم محمد احمد حسن - القليوبية

720. ندى سامح امام محمد يوسف - القليوبية

🔺الأربعاء 2/ 8/ 2023م

721. حبيبه ناصر محمد عبد الحميد صبيح. القليوبية

722. ايه احمد السيد محمد النشار - القليوبية

723. ملك تشأت السيد حسن محمد داود - القليوبية

724. بسمله عصام ابراهيم الدسوقى السيد منصور. القليوبية

725. مريم رمضان مسعد رمضان عبده - القليوبية

726. سلمى سعودى جلال محمد ابراهيم - القليوبية

727. منه امين عبد الهادى امين عبد الخالق. القليوبية

728. دنيا محمود مصطفى سند مصطفى - القليوبية

729. ياسمين محمد منير عبد المطلب يوسف. القليوبية

730. جنى محمد ياسين منتصر جلاله. القليوبية

731. هند عبد الموجود محمود دسوقى السيد - القليوبية

732. بسمله حسين على زكى احمد - القليوبية

733. رحمه فتحى سيد سعد شاهين - القليوبية

734. ملك اشرف سعيد الطوخى سالم - القليوبية

735. ايمان كرم عبد العاطى محمد عبد المقصنود - القليوبية

736. بسمله محمد على سيد متولى. القليوبية

737. ندى عبد الغفار فرج الله عبد الغفار - القليوبية

738. فاطمه بكرى على الحجازى عبد المقصود. القليوبية

739. سهيله سمير نبيل هوارى مرسى. القليوبية

740. مريم وليد محمد حسن محمد شاهين. القليوبية

741. ايه أحمد عيسى أحمد محمد - القليوبية

742. بسمله محمود على محمود عبد الفتاح - القليوبية

743. صباح مصطفى عبد المعتمد مرسى - القليوبية

744. ملك السيد جاد توفيق احمد - القليوبية

745. فاطمه محمد عبد المقصود محمد الكومى - القليوبية

746. جنا عنتر فريد السيد عبد الرحمن - القليوبية

747. جنه سامح شحات على سيد احمد - القليوبية

748. ليالى حسن مسلم مصطفى حسن. القليوبية

749. اسراء محمد عطيه رمضان محمد - القليوبية

750. ياسمين ربيع مختار محمد ابو النور الكومى. القليوبية

751. نورهان احمد عبد النبى عليوه محمد - القليوبية

752. فوزيه عثمان حسنين محى عبد الحفيظ - القليوبية

753. ملك احمد محمود حسن ايوب - القليوبية

754. سمر خالد السيد التهامى احمد - القليوبية

755. ضحى بدوى عبد العزيز السيد عبد العال - القليوبية

756. علا ممدوح السيد محمد على - القليوبية

757. ايه عبد الرحمن ابراهيم الدسوقى ابراهيم - القليوبية

758. جنه اسامه صابر محمد عبد الله - القليوبية

759. احلام محمد موسى عبد النبى متولى - القليوبية

760. ولاء احمد سعيد عبد الفتاح عبد الحليم - القليوبية

761. منة الله اسلام فريد عبد الشكور - القليوبية

762. روان ثابت عبد الصمد محى موسى. القليوبية

763. رودينه مصطفى محمود محمد النجار. القليوبية

764. شهد على حمدى على محمد - القليوبية

765. أميره محمد هشام رسلان السيد رسلان - القليوبية

766. رنا تامر على محمد بخيت - القليوبية

767. حبيبه احمد اسماعيل اسماعيل مرزوق. القليوبية

768. نيجار ابو الفتوح محمد على محمد - القليوبية

769. حبيبه عادل محمد عبد الفتاح محمد - القليوبية

770. جنى احمد فايز السيد امين الشافعى - القليوبية

771. ملك صابر محمد محمود عطيه - القليوبية

772. فاطمه سامى عصام عبد العزيز حسن - القليوبية

773. حبيبه احمد رمضان محمد ابو مندور - القليوبية

774. روضه أحمد محمد محمد محمود - القليوبية

775. مريم وائل محمد بيومى عطيه - القليوبية

776. مى مصطفى خليل عبد الحميد صبيح - القليوبية

777. اسراء عبد العظيم محمد عبد العظيم على. القليوبية

778. مديحه وليد صلاح الدين احمد خليل. القليوبية

779. ايه أحمد سعيد أحمد جمعه - القليوبية

780. نسمه خالد محمود محمد صبيح. القليوبية

781. مريم عبد النبى فرج فرحات همام - الجيزة

782. ايه مسعد سويلم مصلحى سيد احمد - القليوبية

783. نجلاء فتحى عبد الرحمن سليمان شحاته. القليوبية

784. نهى على محمد على البربرى - القليوبية

785. جنى احمد محمد محمود مرزوق - القليوبية

786. ياسمين طه محمد صلاح الدين عبد الهادى. القليوبية

787. سما مجدى محمد عبد المنعم عبد اللطيف. القليوبية

788. حبيبه محمد رمضان محمد ابو طالب. القليوبية

789. رغد اشرف محمد حسين عبد العاطى. القليوبية

790. ياسمين مدحت محمد عبد الخالق. القليوبية

791. ملك ياسر حسن سيد مرسى. الجيزة

792. ياسمين زكى ابو قاسم زكى حسين - القليوبية

793. راندا سامى محمود عبد المعبود امام - الجيزة

794. شروق شريف بربرى محمد عبد الفتاح - القليوبية

795. خلود عبد الهادى عواد محمد أبو المكارم - القليوبية

796. الاء عبد الكريم سيد محمد الجندى - القليوبية

797. بسنت رضا احمد ابراهيم الخشاوى. القليوبية

798. بسنت محمد بهاء الدين عبد الباقى محمد - القليوبية

799. ياسمين احمد ناجى عبد البديع على - القليوبية

800. ميرنا محمد السيد محمد عبد النبى. القليوبية

801. مياده السيد محمود احمد طلبه - القليوبية

802. حنين احمد محمد عبد الله محمد - القليوبية

803. ملك محمد حموده محمد حموده - القليوبية

804. رنا رضا ابراهيم عبد المجيد محمد - القليوبية

805. نسمه فؤاد حمدى مدبولى عبد الوهاب. القليوبية

806. مريم طه احمد عبد العزيز طه - القليوبية

807. وسام رمضان ابراهيم السيد البرعى - القليوبية

808. روضه حماده محمد حسب النبى عبد المولى. القليوبية

809. روان عبد الفتاح منجى عبد الفتاح - القليوبية

810. مها السعيد عواد محمد عبد القادر. القليوبية

811. روضه ابو الحسن السيد السيد حجاج. القليوبية

812. ملك زغابه ابو عيسى حسن محمد - القليوبية

813. شروق احمد محمد على محمد - القليوبية

814. سميره شعبان عبد الصادق عبد المنعم - القليوبية

815. ياسمين محمد عيسوى محمد شحاته. القليوبية

816. بسنت محمود الطوخى محمد امام - القليوبية

817. بسمله محمد على محمد الجدى - القليوبية

818. أشرقت حسانين ابراهيم محمد ابراهيم - القليوبية

819. اسماء خالد محمد عبد الحميد عبد اللطيف. القليوبية

820. وفاء اشرف عبد المقصود عبد السلام - القليوبية

821. سمر رجب عبد الرسول عبد السميع السيد - القليوبية

822. ريم رضا عبد الفتاح احمد محمد - القليوبية

823. سلمى احمد سعيد فوزى على. القليوبية

824. فاطمه احمد عثمان ابو دشيش السيد. القليوبية

825. ريهام هانى أمين على عطيه. القليوبية

826. علا على عبد السلام محمد المهدى - القليوبية

827. منة الله محمد احمد مصطفى اسماعيل. القليوبية

828. حنان رمضان عبد الله عبد الجيد فايد - القليوبية

829. منى ابراهيم اسماعيل محمد حافظ - القليوبية

830. ملك محمد عبد الهادى عبد الغنى عبد الهادى - القليوبية

831. منة الله احمد احمد عبد العزيز حسن. القليوبية

832. فاطمه السيد فؤاد السيد داود - القليوبية

833. فتحيه احمد مبروك البربرى امام عبده - القليوبية

834. حبيبه علاء محمد سالم سالم - القليوبية

835. ايه محمد على عبد النبى الطوخى - القليوبية

836. منة الله خالد عبد المجيد صبيح احمد - القليوبية

837. شروق احمد لبيب محمد عبد الفتاح - القليوبية

838. بسمله محمد احمد محمد حميد - الجيزة

839. ملك محمد سعيد محمود جاد - قليوبية

840. حبيبه محمد صبرى عبد العظيم فتح الله - القليوبية

841. منه السيد امين على احمد - القليوبية

842. رنا سعيد محمد الكيلانى عبد الله محمد - القليوبية

843. نيجار أشرف جمعه محمد الشناوى - القليوبية

844. ملك علاء عنتر اسماعيل نصر - القليوبية

845. هناء حاتم رضا احمد محمود - القليوبية

846. بسمله نجاح عبد السلام حسن حجازى - القليوبية

847. جنى ابراهيم مرزوق ابراهيم احمد. القليوبية

848. مريم محمد ممدوح عبد الرحمن محمد - القليوبية

849. صفيه رضا محمد قاسم امام - القليوبية

850. ملك محمد فتحى محمد عبد الرازق. القليوبية

851. مريم عاطف محمد السيد مصطفى - القليوبية

852. بسنت محمد عبد الكريم سيد عبد الدايم - القليوبية

853. رنا صبرى صبحى عكاشه الجوهرى - القليوبية

854. نوال ايمن ربيع السيد بيومى طه - القليوبية

855. ألاء هانى السيد محمد على - القليوبية

856. ندى اسامه رسمى السيد محمد - القليوبية

857. ضحى وليد محمد هارون يوسف - القليوبية

858. سلمى احمد محى الطنطاوى سيد - القليوبية

859. شرين عبد الكريم شلبى الشيخ عبد الكريم - القليوبية

860. هبه محمد حسانين سيد احمد مصطفى - القليوبية

861. حبيبه السيد ابراهيم احمد ابراهيم - القليوبية

862. سهير رجب طلبه محمد ضيف. القليوبية

863. حبيبه محمد احمد محمد ابو الفتوح - القليوبية

864. احلام عيد عبد الحميد محمد عبد الموجود - الجيزة

865. ريهام ربيع على على عبد اللطيف. الجيزة

866. مريم أشرف حسن أحمد حسن. القليوبية

867. مروه ابراهيم جلال ابراهيم محمد - القليوبية

868. عواطف على عبد الحميد زكى عبد الحميد - القليوبية

869. هاجر وائل ابراهيم نجدى عبد العزيز - القليوبية

870. أسماء مصطفى ابراهيم ابراهيم حسن - القليوبية

871. نيرمين عصام عبد الفتاح محمد حسين - القليوبية

872. الاء النادى محمد رمضان النادى. القليوبية

873. موده وليد احمد حسنين - القليوبية

874. مريم هشام محمد على سالم. القليوبية

875. ضحى وليد ابراهيم احمد فرج - القليوبية

876. هايدى سمير سامى محمد السيد - القليوبية

877. مريم مسعد على متولى عبد الغنى - القليوبية

878. حنين طارق محمد عبد الفتاح السيد - القليوبية

879. فرح نزيه محمد عبد الفتاح محمد - القليوبية

880. ندى حمدى عبد الله حمدى عبد الله - القليوبية

881. زينب احمد ابو الرشيد احمد احمد - القليوبية

882. مى على محمد مرتضى عبد العزيز سليمان - القليوبية

883. نيره خالد عبد البارى عبد الرازق على - القليوبية

884. تقى عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد - القليوبية

885. اسراء مهنى حامد عبد العزيز خضر - القليوبية

886. مى فتحى عواد شعبان محمد حسنين - القليوبية

887. روان احمد جوده فرج ابو العطا - القليوبية

888. ناديه عماد الطوخى محمد عفيفى. القليوبية

889. اشواق احمد اسماعيل حجازى دسوقى. الجيزة

890. مريم محمد عبد الله ابراهيم سلامه - القليوبية

891. كوثر اشرف ابراهيم محمد ابراهيم - القليوبية

892. ندا أحمد عثمان عبد الخالق يونس. القليوبية

893. شهد احمد محمد يوسف احمد - القليوبية

894. هنا عماد الدين السيد مرسى سند - القليوبية

895. هبه رضا محمد الشحات عبد القادر - القليوبية

896. جنى ضياء الدين سيد زكى زكريا. القليوبية

897. جنى السيد محمد عوض محمد - القليوبية

898. فرحه محمد فاروق حسن عبد الهادى - القليوبية

899. ندى حسين احمد حسين احمد - القليوبية

900. صفا محمود محمد شحات حسن. القليوبية

🔺الخميس 3/ 8/ 2023م

901. ملك السيد ابراهيم منتصر محمد - القليوبية

902. فتحيه صبرى ربيع عبد الله متولى. القليوبية

903. دهب محمود محمد حسن محمد السيد - القليوبية

904. فاطمه ايهاب يوسف حسن سلامه - القليوبية

905. ساره محمد صبحى السيد السيد الداعوس. القليوبية

906. اسماء احمد محمد الصادق محمد - القليوبية

907. حبيبه ممدوح راضى عبد المجلى - القليوبية

908. ندى احمد عبد الرحمن سيد سيد - القليوبية

909. دنيا فتحى محمد ابراهيم محمد - القليوبية

910. بسمله اسماعيل محمد اسماعيل عامر - القليوبية

911. صفوه طارق مصطفى محمد بدوى - الجيزة

912. حنين محمد مصطفى محفوظ - الجيزة

913. هبه محمد بيومى عبد الرازق بيومى - القليوبية

914. سهيله حسين سيد محمد سيد - القليوبية

915. اسراء عادل محمد حسنين العريض. القليوبية

916. هناء محمد السعيد محمد طه - القليوبية

917. روان السيد عبد المنعم السيد العشيرى - القليوبية

918. اميره محمود السيد محمد على - القليوبية

919. مريم محمد فريد رجب السيد - القليوبية

920. جنى سليمان ابراهيم محمد سليمان. القليوبية

921. ايمان ابراهيم شهوان السيد - قليوبية

922. أمانى حمدى عليوه السيد ابراهيم - القليوبية

923. سميه محمد حامد سيد احمد سليمان - القليوبية

924. جنى ايمن على سليمان محروس. القليوبية

925. حبيبه محمد صلاح احمد عبد الرحمن - الجيزة

926. ملك عباس رجب عباس امام - القليوبية

927. خلود طه محمد عواد عفيفى - القليوبية

928. فاطمه عمر عبد المعبود عبده عبد الباقى - القليوبية

929. رؤى سويلم جوده احمد الصاوى - القليوبية

930. جنى السباعى رمضان السباعى على - القليوبية

931. يارا طاهر عادل السيد سالم - القليوبية

932. ماجده عزب السيد سعيد عزب. القليوبية

933. شهد اشرف شحات عبد السلام السيد. القليوبية

934. ندى هشام جلال عبد العال محجوب - القليوبية

935. منة الله مصطفى محمد ابو العلمين محمد - القليوبية

936. منى هشام محمد محمد الامام - القليوبية

937. ملك ابراهيم رفعت ابراهيم عبد ربه. القليوبية

938. هدى عادل على على الشعراوى - القليوبية

939. دعاء محمد احمد حسين احمد - القليوبية

940. شهد هانى اسماعيل ابراهيم سليمان - القليوبية

941. يارا اسلام احمد عبد السلام عبد المجيد - القليوبية

942. مريم محمد عبد المنعم على ابراهيم. القليوبية

943. ميار حسين احمد السيد سليمان - القليوبية

944. شمس ناجى طلعت مختار اسماعيل - القليوبية

945. ميرنا كرم محمود عبد الله طه - القليوبية

946. بسمه وائل محمد عبد الرحمن دياب - القليوبية

947. حنين عنتر صبحى محمد ابو المجد - القليوبية

948. خلود أحمد حافظ أحمد العياط - القليوبية

949. رحمه اشرف ابراهيم عبد العال عبد الله - الجيزة

950. اسماء رفعت حسن حسين ابو ليله. القليوبية

951. علياء ربيع عبد الفتاح عبد العاطى - الجيزة

952. روان محمد رمضان سليمان السيد - القليوبية

953. نورا ابراهيم محمد ابراهيم محمد - القليوبية

954. نجلاء عبد الحليم يحى السيد عبد الدايم. القليوبية

955. بسمله عصام معوض مصلحى السيد. القليوبية

956. مريم طه عبد الرحمن محمد الجداوى. القليوبية

957. ملك محمود ابراهيم ابو نابت معوض - القليوبية

958. ملك محمد محمود محمد منصور - القليوبية

959. مى محمود الطوخى صالح بحيرى. القليوبية

960. حبيبه هيثم احمد محمد عبد الخالق - القليوبية

961. بسمله اشرف ابراهيم الدسوقى حسين. القليوبية

962. شمس احمد عبد الغنى محمد عوض - القليوبية

963. اميره احمد السيد عبد البارى الصعيدى. القليوبية

964. ملك صلاح سيد احمد محمد الشيخ - القليوبية

965. شروق رضا فرج بيومى مرسى. القليوبية

966. فاطمه رأفت سعيد على على - القليوبية

967. نور السيد عبد الفتاح عبد العزيز - القليوبية

968. ملك محمد عبد الحميد محمد عفيفى - القليوبية

969. رحمه احمد عبد الفتاح الصادق متولى - القليوبية

970. ملك محمد احمد عزب حسن - قليوبية

971. شهد مصبح عثمان محمد معوض - القليوبية

972. اسراء حسام سمير حماده هنداوى - القليوبية

973. مى سعيد عباس عبد القادر نوفل - القليوبية

974. منى بسام عبد العزيز على الجدى - القليوبية

975. زينب على حنفى السيد عنانى - القليوبية

976. بسمله اسامه نادر عبد الحميد محمد - القليوبية

977. مريم محمد امين جوده رمضان - القليوبية

978. بسمله فوزى هلال رجب الدالى - القليوبية

979. شهد السيد محمد السعيد محمد - القليوبية

980. امانى احمد زاهر السيد سليم - القليوبية

981. ياسمين رمضان ابو مسلم محمد - القليوبية

982. حنين عبد الباقى رضوان عبد الباقى - القليوبية

983. سما نعيم محمد عبد الغفار رابح - القاهرة

984. بسمله عصام سمير فخرى طوسون. القاهرة

985. مريم محمد رمضان على على - القاهرة

986. ملك ابراهيم حسن يوسف عبد الجواد. القاهرة

987. نيره أحمد عبد الموجود أحمد محمود - القاهرة

988. هبه عبده السيد البسطويسى عبده - القاهرة

989. منة الله عماد عبد الفتاح على خطاب. القاهرة

990. حنين عبد التواب عارف عبد التواب. القاهرة

991. ملك صلاح عاشور مسعود ابو ربع. القاهرة

992. رحمه محمد السيد عبد الحميد ابراهيم - القاهرة

993. ملك محمد محمد شفيع محمود فراج - القاهرة

994. رقيه محمد عادل محمد احمد - القاهرة

995. بسمله ياسر زكى عفيفى غنيم - القاهرة

996. ملك خالد عبد المنعم امين سعد - القاهرة

997. سملى مجدى محمد مرزوق زايد - القاهرة

998. ساره جمال عبيد على محمد - القاهرة

999. فرح امين سعد امين سعد - القاهرة

1000. سلمى صبحى عبد العليم صقى - القاهرة

1001. هدى طارق فاروق عبد البارى السيد - القاهرة

1002. فرح على رزق على متولى - القاهرة

1003. تسنيم همام عبد الخالق محمد - القاهرة

1004. حبيبه حسام محمد نجيب زكى محمود - القاهرة

1005. مروه محمد اسماعيل درويش ابراهيم - القاهرة

1006. سلمى حماده احمد محمدين مرسى. القاهرة

1007. شهد احمد على احمد على الجيار. القاهرة

1008. سلمى احمد كامل احمد يوسف. القاهرة

1009. امنيه ايهاب محمد درويش مصطفى - القاهرة

1010. مياده احمد جابر محمد - القاهرة

1011. أميره كمال محمد احمد حسن - القاهرة

1012. ايمان رضا احمد عبد الله ابو طاحون - القاهرة

1013. حنان تامر عبد المنعم عبد الرحيم البطل - القاهرة

1014. حبيبه محمد احمد امام - القاهرة

1015. رحمه محمد أحمد محمد عبد الرحمن - القاهرة

1016. جنى رمضان محمد سعد حجازى - القاهرة

1017. رحمه عمرو عبد التواب محمد زكى - القاهرة

1018. بسنت شحاته فريد محمود محمد - القاهرة

1019. سلمى حسام محسن عبد العزيز محمد - القاهرة

1020. ايه ماجد رشاد حسين ابراهيم - القاهرة

1021. ساره عبد الله محمود عبد الله محمد - القاهرة

1022. منة الله ربيع محمد محمد ابو العلا. القاهرة

1023. رحمه احمد محمد على بخيت. القاهرة

1024. ليماء سعيد احمد امين الدرندلى - القاهرة

1025. شيماء رمضان صفوت عبد الحكيم - القاهرة

1026. نورا شوقى محمد محمد مرسى. القاهرة

1027. حبيبه خالد على عبد الصمد الروبى - القاهرة

1028. جنى ابراهيم محمد عدلى محمد - القاهرة

1029. ملك فايد محمد على - القاهرة

1030. روان ايمن رجب السيد شعبان - القاهرة

1031. امل احمد رمضان عيد. القاهرة

1032. مريم محمود ابو بكر محمود محمد - القاهرة

1033. ملك هانى عبد الشافى جاد الرب. القاهرة

1034. ملك سعيد احمد عباس على - القاهرة

1035. جنى سيد محمد رمضان السيد - القاهرة

1036. نورهان على قناوى صابر عمر. القاهرة

1037. رقيه محمود عبد النبى عبد المقصود. القاهرة

1038. منى خلاف على خلاف - القاهرة

1039. شيماء زمزم كامل ابراهيم عيد - القاهرة

1040. روضه مجدى سيد محمود ابراهيم - القاهرة

1041. صباح محمد السيد صالح هاشم - القاهرة

1042. مريم محمود احمد سيد احمد - القاهرة

1043. جنه سيد محمد حسن سرحان - القاهرة

1044. بسنت اسامه احمد منصور سنوسى عبد العال. القاهرة

1045. ندى فارس محمد احمد محمدين. القاهرة

1046. مى احمد جمال مهدى جبر - القاهرة

1047. جنه محمد صلاح الدين يوسف اسماعيل - القاهرة

1048. حنين حسن سعد عبد الفضيل سيد - القاهرة

1049. نورهان على محمد على ابراهيم - القاهرة

1050. ريتاج محى حسين رشدى على - القاهرة

1051. فاطمه محمد عبد المنعم محمد حنفى - القاهرة

1052. مريهان وليد كمال محمد محمود - القاهرة

1053. سندس محمد احمد ابراهيم العطار - القاهرة

1054. شهد محمد مصطفى محمد عبد الحافظ. القاهرة

1055. سما محمود راعى على عبد الله - القاهرة

1056. سكرة صلاح اسماعيل محمد اسماعيل. القاهرة

1057. سلمى هانى عبد العظيم عباس طلبه - القاهرة

1058. سهيله احمد على حسنين حمدان. القاهرة

1059. ملك سيد حسن محمود اسماعيل - القاهرة

1060. جومانه محمود محمد حامد ابو عياد - القاهرة

1061. شهد ناصر عثمان الصاوى عثمان. القاهرة

1062. مريم محمود عبد الرحيم عبد الحفيظ - القاهرة

1063. رفيف وائل على احمد - القاهرة

1064. الاء ايهاب حسين حسين مصطفى - القاهرة

1065. نرمين ايهاب اسماعيل عبد المجيد يوسف - القاهرة

1066. ملك ايمن على سليمان اسماعيل - القاهرة

1067. سلمى محمد على احمد شمس الدين. القاهرة

1068. عائشه سيد رجب على فرغلى - القاهرة

1069. الاء نادر محمد على عزام - القاهرة

1070. هنا سيد صلاح محمد عبد الموجود - القاهرة

1071. ضحى محمد سيد محمد مصطفى - القاهرة

1072. جنه عماد محمد عبد الرحيم موسى - القاهرة

1073. منه محمد كمال محمد ابراهيم - القاهرة

1074. حبيبه على غريب يوسف ابراهيم - القاهرة

1075. تسنيم ابراهيم عيد محمد محمد - القاهرة

1076. جنى جمال عبد الله حسين - القاهرة

1077. بسمله ياسر سمير عمر حسن. القاهرة

1078. سما محمد ابراهيم فكرى ابراهيم - القاهرة

1079. بسنت سيد عمر مهران فرج - القاهرة

1080. ايه ناجح ابراهيم على بخيت - القاهرة

🔺السبت 5/ 8/ 2023م

1081. رحمه احمد عبد الرحمن على محمد - القاهرة

1082. الاء علاء عيسى عبد القادر علام - القاهرة

1083. ضحى عصام سيد احمد شلبى - القاهرة

1084. روتاج حسين محمد حسين سالم. القاهرة

1085. ايه وليد ابراهيم عرفه - القاهرة

1086. مريم محمود مصطفى حافظ محمد - القاهرة

1087. مريم احمد محمد كامل اسماعيل - القاهرة

1088. جنى السعيد محمد محمد احمد - القاهرة

1089. كنزى مدحت صبحى فرج سعيد - القاهرة

1090. شهد محمود ناجى كمال طنطاوى - القاهرة

1091. جنه محمد عبد الفتاح عبد الباسط محمد - القاهرة

1092. منى بدوى فرج احمد عبد العال - القاهرة

1093. نيجار احمد محمد سعيد النجار - القاهرة

1094. ايه سعيد حسن محمد سليمان - القاهرة

1095. وفاء كامل سيد كامل عبد السميع - القاهرة

1096. رنا عبد المجيد ثابت عبد المجيد - القاهرة

1097. جنى احمد جلال سيد عبد العزيز - القاهرة

1098. ايه احمد عبد الهادى محمد. القاهرة

1099. رحاب محمد صلاح محمود حسن - القاهرة

1100. ملك محمد فوزى عبده بدر - القاهرة

1101. شهد سيد عبد الله حسانين سيف - القاهرة

1102. مريم كريم ابراهيم جابر ابراهيم - القاهرة

1103. ندى سمير محمد مصطفى جوهر. القاهرة

1104. ريماس صلاح محروس عمر. القاهرة

1105. جميله حسين عيد عبد العزيز - القاهرة

1106. روان محمود عبده محمد خطاب - القاهرة

1107. الاء محمد جمال ابو سريع عبد الحفيظ - القاهرة

1108. جميله حمدى بهجات محمد احمد - القاهرة

1109. جنات اسلام مصطفى احمد محمد - القاهرة

1110. ايمان ياسر محمد عبد الشافى سيد احمد - القاهرة

1111. جنى احمد شعبان السيد - القاهرة

1112. سلمى عيد كامل احمد فرغلى - القاهرة

1113. حبيبه محمد سعيد احمد سعد - القاهرة

1114. صفيه رجب محمود خلف - القاهرة

1115. انجى على احمد على محمد - القاهرة

1116. نورهان احمد محمد بدوى محمد - القاهرة

1117. هناء سعيد يوسف عارف عفيفى - القاهرة

1118. داليا صابر حافظ عبد الرحمن البكرى. القاهرة

1119. ملك وليد شعبان رمضان - القاهرة

1120. نهى محمد عبد العليم سيد - القاهرة

1121. ملك احمد محفوظ احمد ابو زيد - القاهرة

1122. سندس ايمن محمد انور - القاهرة

1123. الاء على عبد الرؤف محمد احمد - القاهرة

1124. ملك طارق فاروق حسن السيد - القاهرة

1125. زهره عبد العزيز فهمى عبد العزيز - القاهرة

1126. ملك محمد سالم محمد سالم - القاهرة

1127. نورهان شحاته على محمد شاكر - القاهرة

1128. سلمى سامح سمير محمود حسن - القاهرة

1129. شيماء محمود عابد محمد محمد - القاهرة

1130. جنات محمد المجلى محمد - القاهرة

1131. فاطمه صلاح شعبان محمد عباس. القاهرة

1132. ساره محمد خلف صاوى سليم - القاهرة

1133. ساره موسى محمود عطا الله - القاهرة

1134. فرح جلال محمود منصور احمد - القاهرة

1135. جنى شريف مصطفى عبد الرازق عطيه - القاهرة

1136. حبيبه احمد محمد السيد المرسى. القاهرة

1137. تقى ايمن سيد عبد الرحمن عبد المطلب. القاهرة

1138. منة الله محمد خيري محمود عبد الله - القاهرة

1139. نور حسين ابراهيم سالم مجاهد - القاهرة

1140. شيماء محمد عبد المحسن صديق. القاهرة

1141. روان محمد عبد السميع على حسان. القاهرة

1142. بسمله حسن طاهر حسن احمد - القاهرة

1143. رحمه سعيد عبد التواب امين فرج - القاهرة

1144. رحمه ناصر سليم احمد زناتى - القاهرة

1145. مريم محمد احمد عثمان احمد - القاهرة

1146. زينب خالد حسنى احمد صالح - القاهرة

1147. جومانه محمد امام متولى فرج - القاهرة

1148. حبيبه احمد محمد هريدى على - القاهرة

1149. ايمان عزت محمد عبد اللاه - القاهرة

1150. بسمله احمد عبده فهمى - القاهرة

1151. شهد مظهر مجدى حسن مظهر - القاهرة

1152. شمس ياسر محمد احمد هاشم. القاهرة

1153. ملك عمرو محمد كمال نصر الدين. القاهرة

1154. فاطمه حشمت السيد صابر خليفه. القاهرة

1155. ندى السيد شحاته حسن شحاته - القاهرة

1156. رويدا راغب مصطفى عبد المعتمد - القاهرة

1157. نور شعبان زهران هارون محمد - القاهرة

1158. ملك حسين اسماعيل حسين امام - القاهرة

1159. حنين ياسر محمد عبد الله مصطفى. القاهرة

1160. جنه مصطفى اسماعيل ابو على اسماعيل. القاهرة

1161. ساره شريف عبد النبى محمد حسين. القاهرة

1162. جنه مرسى متولى مرسى الفرماوى. القاهرة

1163. ندى مرزوق السيد خطاب منسى. القاهرة

1164. فاطمه شعبان عشرى عبد الستار - القاهرة

1165. جنى محمد محمد عبد المجيد محمد - القاهرة

1166. شهد سيد حسن خلف عبد الوهاب - القاهرة

1167. رحاب محمد ممتاز فائق حامد محمد - القاهرة

1168. منه على عبد الحميد على نصار - القاهرة

1169. ملك ايهاب عبد العظيم على مبروك - القاهرة

1170. خديجه صابر محمد عبد العظيم - القاهرة

1171. كنزى وليد مصطفى محمود سيد. القاهرة

1172. ايتن سامح محمد على شامه - القاهرة

1173. منار صلاح جاد الحق سليمان حسن. القاهرة

1174. ايه هانى فتحى عبد القادر احمد. القاهرة

1175. حنين ممدوح حنفى محمود احمد - القاهرة

1176. فرح كريم ابراهيم محمد ابراهيم - القاهرة

1177. تقى طارق محمد أبو الفتوح عبد الهادى - القاهرة

1178. ايه مسعد جابر اسعد جابر - القاهرة

1179. سما احمد رجب ابو اليزيد - القاهرة

1180. هاجر محمود السيد محمد - القاهرة

1181. رضوى خالد جبر السيد منصور - القاهرة

1182. بسمله أحمد عبد العزيز فراج عبد المحسن. القاهرة

1183. ملك عادل محمود عبد الحميد عثمان. القاهرة

1184. سلمى احمد نوبى احمد ابراهيم - القاهرة

1185. جومانه وليد ابراهيم علوانى حسن. القاهرة

1186. سناء مدحت محى زوام سليمان. القاهرة

1187. هاجر شعبان على عبد السميع. القاهرة

1188. جنه ياسر سعيد طلب محمد - القاهرة

1189. مريم نبيل عبد المنعم ابراهيم حسنين - القاهرة

1190. دعاء مصطفى محمد عبد العظيم عبد الحليم. القاهرة

1191. رودينا عماد عبد الرحمن عبد الراضى - القاهرة

1192. ملك سليمان ابراهيم سليمان ابراهيم - القاهرة

1193. شروق سيد لطفى مرزوق شرف - القاهرة

1194. رحمه احمد حامد محمود عبد الله. القاهرة

1195. ميرنا احمد حسين عبد الحميد حسين. القاهرة

1196. جنى محمد ايهاب محمد عبد الرحيم مصطفى. القاهرة

1197. دنيا محمود احمد سيد منصور. القاهرة

1198. حبيبه سيد صلاح السيد محمود - القاهرة

1199. هدى طارق حميده محمد حميده - القاهرة

1200. رضوى عربى صالح محمد محمد - القاهرة

1201. هبه الله محمد عبد الله محمد احمد - القاهرة

1202. سلمى رضا محمد على حموده - القاهرة

1203. سلمى ممدوح عبد الفتاح عبد العزيز - القاهرة

1204. ملك اشرف عبد الله محمد ابراهيم - القاهرة

1205. روان عبد المحسن محمد شهاب محمد - القاهرة

1206. رضوى عماد توبه احمد عيد - القاهرة

1207. جنى محمد احمد رزق احمد - القاهرة

1208. نور محمود سيد محمود درويش - القاهرة

1209. ملك جمال محمد احمد - القاهرة

1210. مريم محمد على محمد غريب - القاهرة

1211. اسماء فوزى انور على احمد - القاهرة

1212. سما مصطفى محمد نور الدين على - القاهرة

1213. سماح محمد حسن محمود عبد الخالق. القاهرة

1214. ايه محمد محمد السيد داهش - القاهرة

1215. لارا سامح حسن عبد الرحمن عبد الله - القاهرة

1216. ياسمين عبد المنعم محمد محمود عبد الرحمن - القاهرة

1217. كريمه ابراهيم سيد سلامه محمد - القاهرة

1218. جنى اشرف محمد السعيد الاكشر. القاهرة

1219. حنين محمد محمد عبد الحافظ احمد - القاهرة

1220. اسراء اسامه فتحى تاج الدين يوسف. القاهرة

1221. نورهان عصام عبد الرحمن على - القاهرة

1222. مريم حسن فتوح ابراهيم ابراهيم. القاهرة

1223. حنين حمدى جاد احمد صالح. القاهرة

1224. ساره شعبان عبد الحميد عبد المجيد - القاهرة

1225. شهد سعيد امام السيد ابراهيم - القاهرة

1226. بسمله احمد على محمود يوسف. القاهرة

1227. جنى خميس عبد الرحمن دسوقى - القاهرة

1228. جنى محمد عبد الرحمن عبد الغنى - القاهرة

1229. شروق محمود محمد عبد العزيز ابراهيم - القاهرة

1230. رحمه سامح ماهر عبد العظيم عبد الرازق - القاهرة

1231. ملك محمود فريحى امير - القاهرة

1232. مياده سعيد عمر محمد محمد - القاهرة

1233. سميره محمد حسن على - القاهرة

1234. بسمله محمد سيد احمد حسن - القاهرة

1235. جنات احمد سيد رمضان السيد - القاهرة

1236. ملك سيد فراج هريدى بخيت - القاهرة

1237. ملك على حسن محمود عبد الرسول - القاهرة

1238. انجى ايمن عبد الحميد عثمان السيد - القاهرة

1239. منة الله مصطفى احمد مصطفى - القاهرة

1240. حبيبه ماهر جابر فرج جابر - القاهرة

1241. ملك محمد عفيفى ابراهيم محمد - القاهرة

1242. جنه عصام سعيد محمد عبد الوهاب - القاهرة

1243. هنا محمد كارم حسن احمد - القاهرة

1244. فاطمه ابراهيم عبد الله محمد فايد - القاهرة

1245. ريهام صالح حمدى صالح عبد الرحيم - القاهرة

1246. روان سمير عبد المحسن محمود الصغير - القاهرة

1247. منى محمود ابراهيم محمود عبد المحسن - القاهرة

1248. حبيبه احمد حسن عبد العظيم - القاهرة



وفور الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية سيتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية على موقع وزارة الأوقاف.