الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: تصعيد قيادات جديدة بـ71 جهة حكومية خلال 2023

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تصعيد قيادات حكومية جديدة فى 71 جهة خلال النصف الأول من 2023، بينها 7 وزارات هى “المالية، التموين والتجارة الداخلية، شئون المجالس النيابية، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية”، بالإضافة إلى جهات أخرى كالهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، المجلس الوطنى للاعتماد.

وتابع الجهاز في بيان له، أن قرارات تصعيد القيادات الحكومية شملت كلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الهبئة العامة للنقل النهرى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الطب الشرعى، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة لميناء دمياط، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما تم تصعيد قيادات حكومية فى الجهات الآتية أيضًا: مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الزراعة بالقليوبية، مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، ، مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، مديرية الزراعة بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وعلى مستوى دواوين المحافظات، تم تصعيد قيادات فى كلًا من ديوان عام محافظة البحر الأحمر، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، ديوان عام محافظة الوادى الجديد، جامعة مطروح، جامعة أسيوط، جامعة الفيومديوان عام محافظة الغربية،و جامعة سوهاج، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قيادات حكومية تصعيد قيادات حكومية التنظيم والإدارة وزارات

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

4 أضعاف راتبه.. تفاصيل عرض أهلى جدة لـ روى فيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب