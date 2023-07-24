الحكومة تفتح باب التعيين والتعاقد على مستوى 90 جهة بينها 6 وزارات

أعادت الحكومة فتح باب التعيين والتعاقد على وظائف شاغرة لديها على مستوى مختلف الوزارات ودواوين المحافظات والجهات التابعة على نحو واسع بداية من العام الحالى 2023، والتى شملت 90 جهة خلال النصف الأول فقط من العام، كما تعتزم إتاحة ما يقارب 70 ألف فرصة عمل حكومية جديدة بنهاية العام المالى الحالى 2023/2024.

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تم فتح باب التعيين فى 17 جهة بينها 6 وزارات هى "المالية، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، التنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم"، بالإضافة إلى جهات أخرى كالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة المصرية للسلامة البحرية، وجامعات القاهرة وطنطا وكفرالشيخ ودمياط ومطروح والفيوم "كادرات خاصة".

وأشار التقرير الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى فتح باب التعيين والتعاقد فى 4 جهات خلال شهر يونيو وهى: وزارة الموارد المائية والرى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للنقل النهرى.

وفى شهر مايو، تم تعيين فى 3 جهات هى: جامعة القاهرة وجامعة كفرالشيخ، وجامعة طنطا، سبقها جهتان فى شهر مارس هما وزارة التنمية المحلية وجامعة دمياط.

وفى شهر فبراير، أتاحت الحكومة التعيين فى جهتين هما الهيئة القومية لسلامة الغذاء وطبيب مقيم فى مستشفيات جامعة حلوان، أما خلال شهر يناير تم فتح باب التعيين والتعاقد فى 6 جهات بوزارة الصحة والسكان، الهيئة المصرية للسلامة البحرية، جامعة القاهرة "طبيب مقيم"، وزارة الأوقاف "تعاقد"، جامعة مطروح "كادرات"، جامعة الفيوم "كادرات".