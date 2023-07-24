الأرصاد الفرنسية تحذر من خطر اندلاع حرائق الغابات غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، في نشرتها عن الغابات على موقعها الإلكتروني ، اليوم الاثنين، وضع إقليم "بوش دي رون" في منطقة "بروفنس ألب كوت دازور" جنوب شرق فرنسا في حالة "إنذار أحمر"، أي في خطر اندلاع حرائق الغابات "مرتفع للغاية" غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة : إن الأحوال الجوية تجعل احتمال خطر اندلاع حرائق الغابات والنباتات مرتفعا للغاية مقارنة بالأحوال الجوية المعتاة في الصيف".

حرائق اليونان.. ميتسوتاكيس: نحن فى حرب ولا يزال أمامنا 3 أيام صعبة

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن أن اليونان "في حرب" ضد حرائق الغابات، و"لا يزال أمامنا 3 أيام صعبة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعمل فرق الإطفاء اليونانية منذ 5 أيام لإخماد نحو 82 حريق غابات، اندلع 64 حريقا منها يوم الأحد، الذي اعتبره مركز الأرصاد الجوية أكثر الأيام حرا حتى الآن.

وقال ميتسوتاكيس اليوم أمام البرلمان: "تم إجلاء 32 ألف شخص وقائيا في نهاية الأسبوع من جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

ويواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر في اليونان، بعد إجلاء غير مسبوق لآلاف السياح من جزيرتي رودوس وكورفو.

إجلاء الآلاف بسبب حرائق اليونان

وفي وقت سابق، قال يانيس ارتوبيوس، الناطق باسم فرق الإطفا في اليونان، إن حرائق الغابات أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الإثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه، السبت، إلى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح، خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة، حسبما أعلنت السلطات.