أول مدينة ذكية بالصعيد.. "إكسترا نيوز" تبرز حجم الاستثمارات فى "ناصر الجديدة"

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، حجم الاستثمارات في مدينة ناصر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع الواقعة غرب محافظة أسيوط.

مساحة مدينة ناصر الجديدة

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر الجديدة، 12 ألف فدان، وهي أول مدينة ذكية بالصعيد، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها 5 مليارات جنيه، وجار تنفيذ 70% منها.

تضم المدينة 90 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وأفراد، وتبلغ القدرة الاستيعابية المتوقعة لها خلال عام 2032 نحو 345 ألف نسمة.

تبلغ تكلفة محطة مياه الشرب العملاقة بمدينة ناصر الجديدة 400 مليون جنيه، وتم تحديد 1500 فدان كمنطقة خدمات حكومية وطبية وتعليمية وترفيهية.