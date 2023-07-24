الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق المشاورات المشتركة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الجندي الأمريكي
الجندي الأمريكي

بدأت الأمم المتحدة بالمشاركة مع الولايات المتحدة، محادثات مع كوريا الشمالية بشأن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي دخل إلى الأخيرة وعبر أحد أكثر الحدود عسكرة في العالم، بحسب مسؤول لصحيفة الجارديان.

ولم يتطرق الجنرال أندرو هاريسون، الذي يقود محادثات الأمم المتحدة، إلى أي تفاصيل معروفة عن حالة كينج الصحية.

وقال هاريسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول: "لا أحد منا يعرف أين سينتهي هذا .. أنا متفائل في الحياة وما زلت متفائلا. لكن ... سأترك الأمر عند هذا الحد".

وأضاف هاريسون أن الاتصالات بين قيادة الأمم المتحدة وكوريا الشمالية بشأن كينج انطلقت من خلال الآليات التي تم وضعها بموجب هدنة 1953 التي أوقفت القتال أثناء الحرب الكورية.

وجاءت تعليقات هاريسون عن بدء حوار يتمحور حول مصير كينج بعد حوالي أربعة أيام من قول الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية لم تستجب لمحاولاتها لبدء المحادثات.

كان من المفترض أن يتجه كينج إلى فورت بليس، تكساس، بعد إنهاء عقوبة بالسجن في كوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء. من المحتمل أن يواجه الانضباط من الجيش وكذلك التسريح من الخدمة ، وقام بجولة مدنية في بانمونجوم يوم الثلاثاء وركض إلى كوريا الشمالية.

الامم المتحدة كوريا الشمالية الحدود الجندي الأمريكي الجنرال اندرو هاريسون محادثات الامم المتحدة ترافيس كينج

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