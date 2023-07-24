"أزمة حقوق الإسكندرية".. اتحاد الطلاب يتقدم بطلبات لمناقشتها والكلية تفتح باب التظلمات

تصاعدت أزمة رسوب طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية حيث تجمع اعداد كبيرة من طلاب الفرق المختلفة اليوم، بداخل مقر الكلية لعرض طلبات الطلاب على الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق، وذلك بعد حالة الاستياء الذي شهدتها مواقع التواصل بعد إعلان النتيجة ورسوب نسبة كبيرة تصل لأكثر من 50% بحسب إعلان الطلاب.

وقال بلال أشرف، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة من 10 أفراد مكونة من ممثلين من اتحاد الكلية، وعدد من الطلاب تم اختيارهم بشكل عشوائي للشفافية، وتم مناقشة اليوم طلبات الطلاب والتي تعبر عن مشاكل طلاب الفرق المختلفة، لاتخاذ قرارات في صالح الطلاب، للوصول إلى حلول في أزمة رسوب الطلاب.

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم تقديم الطلبات لعرضها على إدارة الجامعة، من خلال عميد الكلية وحتى الآن، يتم النظر بها، حيث ننتظر الرد على ما تقدمنا به سواء بالموافقة أو التعديل على بعضها، وسيتم عرضها على الطلاب عقب الرد فورًا، مشيرًا إلى أن الطلبات التي تم مناقشتها في الإجتماع هي ما يحتاجها الطلاب وتم عرضها بشكل مفصل خلال الاجتماع.

وقال د.فايز حسين، استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، خلال لقائه بالطلاب اليوم بالكلية إنه سيتم تقديم التظلمات بدءً من يوم الأربعاء المقبل عبر موقع الكليات، لجميع الطلاب بدون أي رسوم، كما سيتم فك الحجب عن جميع النتائج حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات.

وتابع أنه سيتم تشكيل لجنة من الاساتذة في الكلية ذو الخبرة الكبيرة وهذه اللجنة ستنظر في الطلبات المقدمة من الطلاب التي تتضمن:(إعادة تصحيح أوراق الإجابات- جبر نص الدرجة-تطبيق قواعد لجنة الممتحنين، درجات الرأفة-أن تكون امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023/2024 بنظام mcq)، لافتة أن هذه هي الطلبات المقدمة التي سيتم المناقشة والنظر فيها من الجامعة.