"ثقافتنا فى إجازتنا".. فلكلور أسيوط والإسماعيلية يشعلان أجواء الأنفوشى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم برنامجها الثقافي والفني بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بهدف تبادل ثقافات الفلكلور الشعبي والتعرف على عادات وتقاليد محافظات مصر المختلفة.

وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عبدالمحسن ومدرب الفرقة الفنان محمود يحيى، مجموعة من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور الصعيدي منها "العصا، عروسة المولد، التحميلة، التنورة، الحجالة".

كما شهد البرنامج الذي يُقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضًا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، مجموعة متميزة من أجمل الفقرات الاستعراضية المستوحاة من البيئة والفلكلور الإسمعلاوي، منها "بتغني لمين يا حمام، سمسميتى، الصيادين، البدو، التنورة، نوح الحمام، ضم ضم، مع فاصل غنائي للفنان ماهر كمال قدم من خلاله بعض الأغاني المعبرة عن تراث منطقة القناة والإسماعيلية، بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وكوكبة من المثقفين، وعدد كبير من أهالي وضيوف مدينة الإسكندرية.

فعاليات البرنامج تقام بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية، وتواصل الفرقتان تقديم عروضهما لمدة ثلاثة أيام أخرى متتالية بمحافظة مطروح، بدءًا من اليوم.