رسالة كنسية للفتيات والسيدات في ذكرى القدّيسة كريستينا الشهيدة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة كريستينا الشهيدة، والتي وُلِدَت في صور مِن عائِلة شَريفة وَثَنِيّة. تَنَصَرَت وجاهَرَت بإيمانِها فَعُذِّبَت بِفَظاعَة وبَقِيَت صابِرَة حَتى تَمَّت شَهادَتها رَشقًا بالسِهام سَنة 295.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية موجهة للفتيات والسيدات قالت خلالها إنّ وسيلة احترام قانونكنّ هي العيش بمَودّة ومحبّة كبيرة تجاه بعضكنّ البعض. إذ يجب أن يكون الأشخاص الذين تمّ اختيارهم لنفس العمليّة متّحدين في كلّ شيء. لقد تمّ اختيار هؤلاء الفتيات لتحقيق هدف؛ ولكنّ المبنى لن يدوم إذا كنتنّ لا تُحبِننَ بعضكنّ بعضًا، ورابط المحبّة هذا سوف يمنعه من أن ينهار. قال ربّنا لرسله: "أنتم يا رُسُلي، إن كنتم تريدون الهدف الذي كان لي منذ الأزل، كونوا في محبّة كبيرة"...

يا بناتي، أنتنّ عاجزات، هذا صحيح، ولكن احتملن عيوب بعضكنّ البعض. إن لم تقمن بذلك، سينهار المبنى، وسيتمّ وضع أخريات في أماكنكنّ. ولأنّه قد يكون هناك نفور، سيكون من الجيّد بالنسبة لكنّ التغيير، بإذن من الرؤساء والرّئيسات. لقد كان بين القدّيس بطرس وبولس وبرنابا خلافات. لهذا فإنّه ليس من المستغرب أن تكون هناك خلافات بين فتيات فقيرات عاجزات. يجب أن يكون لديكنّ الاستعداد للذهاب أينما يُطلَب منكنّ، لا بل تطلبنه وتقلنَ: "أنا لست من هنا أو هناك، ولكن من أينما كان يرضي الله أن أكون".