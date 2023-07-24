الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون فرنسيون ينتقدون استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية

ارشيفية
ارشيفية

انتقد عدد من المسئولين الفرنسيين استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو البرلمان الفرنسي وزعيم الحركة السياسية "انهضي فرنسا"، نيكولاس دوبون آينان، في تغريدة له على موقع "تويتر: "إن الوحشية تتزايد في أوكرانيا مع استخدام الذخائر العنقودية التي توفرها الولايات المتحدة، فيما تفرح واشنطن لأن زيلينسكي يستخدمها بشكل فعال"، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".

فيما قال زعيم حزب "باتريوت" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن استخدام مثل هذه الأسلحة سيكون له عواقب "مروعة وطويلة الأمد" على المدنيين. 

كما انتقد "فيليبو" الاتحاد الأوروبي لاستمراره في ضخ الأموال في "كارثة ومذبحة" أوكرانيا، منتقدا أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون لعدم إدانته استخدام الذخائر العنقودية.

- أمريكا تعلن بدء استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية

وسبق وأعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية.

وقال كيربي، في تصريحات له: "وصلت الذخائر إليهم في أسرع وقت ممكن، أود أن أقول إن ذلك حدث منذ حوالي أسبوع".

وأوضح البيت الأبيض أن استخدام القوات الأوكرانية القنابل العنقودية يؤثر على دفاعات روسيا.

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