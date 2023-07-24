الحكم على 16 متهمًا بأحكام مختلفة في قضية قتل شخص بالفيوم

قضت محكمة الفيوم الجنائية اليوم الاثنين الموافق 24/7/2023 برئاسة المستشار حسن دياب رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني الحكم علي 16 متهم بقتل صابر عبد الغني يبلغ من العمر 37عام وإصابة 5أخرين بسبب النزاع علي قطعة أرض بالطريق الدائري بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم.

وأصدر المستشار حسن دياب وهيئة المحكمة الحكم علي المتهمين كالتالي في التهم المنسوبة إليهم، المتهم سيد عبد الغني يوسف بالحبس لمدة 3 سنوات، والمتهم حسن ناصر عبد الغني بالحبس مدة 3سنوات، والمتهم عزت كمال أحمد بالحبس مدة 3سنوات، والمتهم عبد الناصر خليل عبد الرازق بالحبس لمدة سنة واحدة، والمتهم صالح شافعي محمد بالحبس لمدة سنة واحدة، والمتهم شريف ابراهيم عبد الرازق بالحبس لمدة سنة واحدة، والمتهم رامي عبد التواب عبدالله بالحبس لمدة 5 سنوات.

وبراءة كل من المتهمين عبد النبي هاشم علي براءة، وطه هاشم علي براءة، وحازم عبد الجواد عبدالقوي براءة، وحسين رجب حسين براءة، وخالد صلاح عبد العزيز براءة، وأحمد سلام عبدالله براءة، ومصطفي خليل عبد الرازق براءة، وجمال رجب محمود براءة.



وتعود تفاصيل الواقعة يوم الاحد 18سبتمبر العام الماضي 2022 عندما شهدت منطقة السلخانه معركة بالشوم والأسلحة النارية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بسبب النزاع على قطعة أرض بالقرب من الطريق الدائرى الذى يربط المدينة بباقي مراكز المحافظة.



يرجع لنزاع قديم على قطعة أرض مساحتها 2000 متر ملاصقة للطريق الدائرى بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وأنه سبق أن اتهم كل منهما الآخر بالاستيلاء على أرضه، وبعد صدور قرار نيابة الفيوم بتمكين الطرف الأول مصطفى خليل عبد الرازق من قطعة الأرض بصفته صاحب العقود الأصلية، حيث جرى تسليمه قطعة الأرض من خلال أجهزة الأمن.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد سامح العزب مأمور قسم الفيوم “ثان” بمقتل “ص.ع.م” 37 عاما ومقيم بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم وإصابة 5 آخرين.



وأضافت التحريات أن الطرف الثانى والذى يمثله القتيل وشقيقه وأخريين، قد اقتحموا قطعة الأرض وقاموا بالاعتداء على حراس الأرض، حيث حدثت بينهما مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، والشوم، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين تابعين لمالك الأرض, جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى التأمين الصحى ومعه أحد أنصاره، كما جرى أربعة مصابين تابعين لصاحب قطعة الأرض لمستشفى الفيوم العام، تحت حراسة مشددة .



وأخطرت نيابة بندر الفيوم، والتى قررت دفن جثة القتيل بعد قيام الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة وهى عبارة عن طلقة من فرد خرطوش اخترقت رأس المتوفى والذى صرح بدفن الجثة، و التحفظ على المصابين بمستشفى الفيوم العام لحين التحقيق معهم.