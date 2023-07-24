الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

برعاية سكرتير المجمع المقدس.. ختام الكرنڤال السنوي "All in one" بالمعادي

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال

اختتمت لجنة خدمة إعدادي بإيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين الكرنڤال السنوي للمرحلة الإعدادية بعنوان "All in one" ، والذي أقيم بالمعادي، برعاية نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

تضمن الكرنڤال بجانب صلاة القداس الإلهي ندوة عن "أهمية الوحدانية وكيف نحيا كجسد المسيح الواحد برغم اختلاف شخصياتنا"، وفقرة طقسية عن "قداس اللقان"، وفقرة دراسية في الكتاب المقدس، وفقرة عن قِطع الساعة السادسة، وعددًا من الأنشطة الترفيهية.

وشارك في الكرنڤال ٨٠١ طالب وطالبة من أبناء الإيبارشية و ٤٨ خادم وخادمة.

كما صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الدياكون غبريال فرج كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس غبريال.

الانبا دانيال الأنبا دانيال المعادي الانبا دانيال اسقف المعادي

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