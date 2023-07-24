الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر برابطة الأندية يفسر سبب عقوبة حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

كشف مصدر داخل رابطة الأندية عن سبب العقوبة التي صدرت ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، في مباراة بيراميدز بالأمس بعد المشادة التي وقعت بينه وبين محمد الشيبي.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه  للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

كما تقرر تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب، وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة. 

وأكد المصدر أن رابطة الأندية استندت إلى اللائحة والتي تنص على الآتي:

-سلوك غير رياضي على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكم وتستوجب الإيقاف لمدة مباراتين وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

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رابطة الأندية حسين الشحات الاهلى بيراميدز فريق الأهلي

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