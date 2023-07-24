الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل اثنين من أساقفة العموم بالقاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.


واستقبل قداسته بعدها نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.


جرى خلال اللقاءين مناقشة أمور رعوية خاصة بخدمة نيافتهما، كلٍ في القطاع الرعوي الذي يشرف عليه.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، وذلك في إطار متابعة قداسته لأزمة الكنيسة الكلدانية في العراق.

ورحب قداسة البابا في بداية اللقاء بضيفه ثم استعرض معه تطورات الأوضاع الراهنة المتعلقة بالكنيسة الكلدانية بالعراق. كما اطمأن على أحوال غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم وبعث لغبطته تحية السلام والمحبة، مؤكدًا أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الكلدانية في العراق.

هذا وأذيعت  كلمة للأب القمص أنطونيوس إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بشادر السمك بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات القداس الالهي، وموضوع إنجيله وهو "قدرة الله على إشباع الإنسان" في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع، وأشار إلى أن الله يهتم بالجانب المادي والروحي في حياة الإنسان، والإنسان يحتاج إلى الرجوع إلى الله والسهر والصلاة والنظر إلى السماء لكي يشبع من خيرات الله، "لِتَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلرَّبِّ، فِي كُلِّ رِضىً، مُثْمِرِينَ فِي كُلِّ عَمَل صَالِحٍ، وَنَامِينَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ" (كو ١: ١٠).

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