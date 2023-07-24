محافظ الجيزة : إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.



وقال المحافظ - في تصريح اليوم الاثنين- إن الأجهزة التنفيذية أزالت 154 حالة تعد على مساحة 83 ألف م2 بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



وأشار إلى أن الحملات شملت إزالة 136 حالة تعد على أراضي ولاية ري الجيزة بالبدرشين ومنشأة القناطر ، و12 حالة تعد على أراضي ولاية الوحدات المحلية و 6 حالات تعد على أراضي ولاية الآثار .



وأكد راشد أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اليوم السبت 8 يوليو وتنتهي يوم 28 من ذات الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.