الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في رابع محطات الموسم الثاني للمشروع..

قطار "كابيتانو مصر" يصل محافظة بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت صباح اليوم الاثنين، اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بمحافظة بورسعيد أيام ٢٤ و ٢٥ يوليو الجاري بملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد.

ووصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة بورسعيد  عن طريق الرابط الإلكتروني إلى ٣٦٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩ ، حيث يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب الى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع  اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن وفريق عمل كابيتانو بالوزارة بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى ، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد ومديرية الأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

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اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر الأندية المصرية الالكتروني الدكتور كمال درويش الرابط الإلكتروني

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